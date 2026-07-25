Fallout 5 und mehr: Bethesda teilt große Roadmap

Nach den negativen Meldungen rund um die Xbox Studios ist eines davon in die Offensive gegangen, denn Bethesda hat eine umfangreiche Roadmap geteilt. Und darin Fallout 5 bestätigt, was sich bereits angedeutet hat. Aber es wird noch viele Jahre dauern, denn das neue Fallout befindet sich zunächst in der Vorproduktion.

Von Fallout 3 und Fallout: New Vegas wird es Reamstered-Versionen geben, bei Obsidian arbeitet man an einem „neuen Fallout-Projekt“, Raven Rock, ein Prequel für Fallout 3, kommt nächstes Jahr, die dritte Staffel für die Serie (bei Amazon) ist in Produktion und dann gibt es da ja noch mehr Spiele, an denen Bethesda arbeitet.

Starfield wird weiter gepflegt und sei beliebt, da wird 2027 viel kommen, man plant die neue Creation Engine 3, was die Grundlage für die Zukunft sein wird, und man arbeitet weiterhin an Elder Scrolls 6, was vor sehr vielen Jahren angekündigt wurde. Es sei der Fokus bei der Entwicklung, ein Jahr wurde allerdings nicht genannt.

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