Gaming

Xbox: Erste „Next Gen“-Technik kommt schon 2026

Autor-Bild
Von
|
Xbox Controller Header

Microsoft könnte 2027 eine neue Xbox auf den Markt bringen, aber wir werden wohl schon 2026 etwas „Next Gen“-Technik sehen. Tom Warren von The Verge berichtet, dass Microsoft eine neue Controller-Generation für 2026 geplant hat.

Neben einem neuen Elite-Controller wäre auch ein ganz neuer Controller für die bestehende Xbox möglich, der sich im großen Xbox-Leak von 2023 zeigte und für 2024 geplant war (aber dann verschoben wurde, die neue Xbox wurde eingestellt).

Xbox Controller 2024 Neu

Dieser Controller soll auch für den Xbox Game Pass optimiert sein und WLAN für Cloud-Gaming mitbringen, daher kommt er früher und nicht erst mit der neuen Xbox. Die Quelle wollte aber nicht verraten, wann der neue Xbox-Controller kommt.

Der PS5-Controller ist, auch wenn die Akkulaufzeit wirklich bescheiden ist, eines meiner Highlights dieser Konsolengeneration und ich hätte nichts dagegen, wenn Microsoft das kopiert. Mich wundert nur der Zeitpunkt des neuen Xbox-Controllers.

Halo kommt im Sommer auf die PlayStation 5

Ich weiß, das neue Halo: Campaign Evolved wird auch für die Xbox und den PC auf den Markt kommen, aber…

6. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Xbox: Erste „Next Gen“-Technik kommt schon 2026
Weitere Neuigkeiten
Hyundai fokussiert sich noch mehr auf Premium
in Mobilität
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Google will AirDrop-Funktion auf alle Android-Modelle ausweiten
in Firmware und OS
Homematic Ip Heizkoerperthermostat Evo 3
Homematic IP kündigt große Produktoffensive an
in Smart Home
Apple Iphone 16e Header
Apple iPhone 17e und iPad 12: Weniger Upgrade als gedacht
in Smartphones
Apple streicht eine für iOS 27 geplante Neuerung
in Dienste
Anders als ihr denkt: Sony kündigt neues Horizon-Spiel an
in Gaming
Halo kommt im Sommer auf die PlayStation 5
in News
Baldurs Gate 3
Baldur’s Gate kommt offiziell als Serie zu HBO
in News
Final Fantasy VII Rebirth offiziell für Xbox und Nintendo Switch 2 angekündigt
in Gaming
Starfield Artstyle Wallpaper
Starfield soll bald für die PlayStation 5 (Pro) erscheinen
in Gaming