Xbox: Erste „Next Gen“-Technik kommt schon 2026

Microsoft könnte 2027 eine neue Xbox auf den Markt bringen, aber wir werden wohl schon 2026 etwas „Next Gen“-Technik sehen. Tom Warren von The Verge berichtet, dass Microsoft eine neue Controller-Generation für 2026 geplant hat.

Neben einem neuen Elite-Controller wäre auch ein ganz neuer Controller für die bestehende Xbox möglich, der sich im großen Xbox-Leak von 2023 zeigte und für 2024 geplant war (aber dann verschoben wurde, die neue Xbox wurde eingestellt).

Dieser Controller soll auch für den Xbox Game Pass optimiert sein und WLAN für Cloud-Gaming mitbringen, daher kommt er früher und nicht erst mit der neuen Xbox. Die Quelle wollte aber nicht verraten, wann der neue Xbox-Controller kommt.

Der PS5-Controller ist, auch wenn die Akkulaufzeit wirklich bescheiden ist, eines meiner Highlights dieser Konsolengeneration und ich hätte nichts dagegen, wenn Microsoft das kopiert. Mich wundert nur der Zeitpunkt des neuen Xbox-Controllers.