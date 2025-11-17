Xbox-Event angekündigt: Neues 007-Spiel und mehr

Microsoft lädt zum Event am 20. November und hat ein „Xbox Partner Showcase“ am Donnerstag geplant. Das Event wird live auf YouTube und bei Twitch gezeigt.

Eigene Spiele der Xbox Studios wird es dort nicht geben, wie der Name schon vermuten lässt, aber neben Tides of Annihilation und Reanimal wird der Fokus auch auf 007: First Light liegen, einem meiner ganz großen Highlights für Anfang 2026.

Interessant ist, dass sowohl Sony als auch Microsoft das Spiel sehr stark pushen und bei ihren Events in den Mittelpunkt rücken, Sony spendierte dem 007-Spiel von IOI (bekannt von der Hitman-Reihe) sogar eine eigene State of Play im September.

Klar, wir bekommen Wolverine, GTA 6, vielleicht sogar Half-Life 3, aber als Fan von Uncharted und Hitman habe ich verdammt hohe Erwartungen und sollte man diese hier erfüllen, dann ist das vielleicht sogar mein Favorit im kommenden Jahr.