James Bond: Der nächste 007-Film steht wohl vor einem Problem

In der Geschichte der Bond-Filme gab es noch nie einen so endgültigen Tod, wie im Finale mit Daniel Craig von 2021. In „No Time To Die“ hat man die Geschichte rund um 007 final abgehakt, was die neuen Produzenten wohl vor ein Problem stellt.

Insider haben Radar Online verraten, dass der Tod von James Bond für „riesige kreative Kopfschmerzen“ sorgt und die Schreiber nicht wissen, wie sie einen neuen 007 einführen sollen. Noch hat man Zeit, denn die Suche nach einem neuen James Bond beginnt erst 2026, aber das Jahr neigt sich so langsam eben auch dem Ende.

Erst das Setting, dann der Schauspieler

Doch bevor man einen neuen Schauspieler für 007 sucht, muss man wissen, wohin die neue Reihe gehen soll, und da sind sich Denis Villeneuve und das Team wohl noch nicht einig. Ich glaube, dass diese Frage das eigentliche Problem darstellt.

Wie will man nach Daniel Craig weitermachen? Was für eine Art von Bond wird es in den nächsten Jahren geben? Und egal, wie man sich entscheidet, ein Neustart ist, wie man bei Casino Royale gesehen hat, immer gut und der bessere Weg. Klar, der Tod war dieses Mal etwas anders, aber das haben viele bis 2027/2028 vergessen.

Wir haben uns übrigens gerade erst einige 007-Filme angeschaut, denn momentan sind wieder alle direkt bei Amazon Prime Video verfügbar, auch der letzte Film.

