James Bond: Der nächste 007-Film steht wohl vor einem Problem

| 2 Kommentare
In der Geschichte der Bond-Filme gab es noch nie einen so endgültigen Tod, wie im Finale mit Daniel Craig von 2021. In „No Time To Die“ hat man die Geschichte rund um 007 final abgehakt, was die neuen Produzenten wohl vor ein Problem stellt.

Insider haben Radar Online verraten, dass der Tod von James Bond für „riesige kreative Kopfschmerzen“ sorgt und die Schreiber nicht wissen, wie sie einen neuen 007 einführen sollen. Noch hat man Zeit, denn die Suche nach einem neuen James Bond beginnt erst 2026, aber das Jahr neigt sich so langsam eben auch dem Ende.

Erst das Setting, dann der Schauspieler

Doch bevor man einen neuen Schauspieler für 007 sucht, muss man wissen, wohin die neue Reihe gehen soll, und da sind sich Denis Villeneuve und das Team wohl noch nicht einig. Ich glaube, dass diese Frage das eigentliche Problem darstellt.

Wie will man nach Daniel Craig weitermachen? Was für eine Art von Bond wird es in den nächsten Jahren geben? Und egal, wie man sich entscheidet, ein Neustart ist, wie man bei Casino Royale gesehen hat, immer gut und der bessere Weg. Klar, der Tod war dieses Mal etwas anders, aber das haben viele bis 2027/2028 vergessen.

Wir haben uns übrigens gerade erst einige 007-Filme angeschaut, denn momentan sind wieder alle direkt bei Amazon Prime Video verfügbar, auch der letzte Film.

Schadet schnelles Laden dem Smartphone-Akku?

Aktuell macht ein neues Video von HTX Studio die Runde bei Reddit und in den sozialen Medien, denn dort hat…

11. November 2025 | Jetzt lesen →

  1. rogh 🌀
    sagt am

    Ich verstehe das Problem nicht. 007/Bond war doch immer schon eine „Agentenklasse“, wenn man so will. Wie sonst hätte er seit den 1960ern so lange überlebt können. Ich verstehe es, als einen Rang und denn bekommt jetzt ein neuer Agent.

    Antworten
  2. Kirky ☀️
    sagt am

    Auf jeden Hall muss er gemäß Diversitätsrichtlinie in Hollywood nicht europäisch sein, darf nicht heterosexuell sein und vermutlich muss er sogar divers sein.

    Viel Spass mit James Bond in rosa Kleid und Wasserpistole.

    Die letzten guten Bonds waren Ende der 80er. Ab den 2000ern nur noch Schrott. In Fläming würde sich im Grabe umdrehen bei dem was uns von Amazon erwartet.

    Batgirl lässt grüßen.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / James Bond: Der nächste 007-Film steht wohl vor einem Problem
