Xbox-Exklusivspiele: Microsoft verwirrt Spieler mit neuer Aussage

Das erste Remake von Halo kann man diese Woche auch auf der PS5 zocken, das Remaster von Gears of War gibt es dort ebenfalls seit ein paar Monaten, das neue Gears kommt aber nicht, es wird exklusiv für die Xbox sein. Das ergibt aktuell noch keinen Sinn und Microsoft weiß das, wie Matt Booty bei GamesRadar bestätigt hat.

Spieler sollten sich jetzt nicht zur sehr auf exklusive Singleplayer-Spiele für die Xbox „fixieren“, da werden auch neue Spiele kommen, die man für die PS5 auf den Markt bringt. Doch wie entscheidet man das? Auf diese Frage gab es keine klare Antwort von Microsoft. Doch Microsoft möchte in Zukunft mehr Klarheit schaffen.

Momentan ist noch nicht klar, welche Kriterien für ein exklusives Spiel gelten, aber ich wette, dass Microsoft keine hat. Die Entscheidung mit dem neuen Gears of War und Clockwork (2027) waren sicher eine spontane Entscheidung. Man hat ja auch gesehen, dass das neue Gears of War eigentlich für die PS5 hätte kommen sollen.

Es sollen also definitiv weitere Exklusivspiele kommen, so Matthew Ball ganz klar im Interview, nicht nur diese beiden Titel, aber es bleibt verwirrend. Ich fände eine klare Strategie und Ansage gut, aber es passt ein bisschen zur Lage der Xbox, ich habe den Eindruck, dass Microsoft allgemein noch keine finale Strategie besitzt.

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