Exklusivspiele für die Xbox: Microsoft äußert sich zum PS5-Logo

Die Xbox bekommt wieder Exklusivspiele, das ist seit Sonntag bekannt, aber das Statement dazu wirft Fragen auf. Microsoft ist wieder im Limbus und gibt an, dass man die Entscheidung „von Fall zu Fall“ trifft. Das kam schon vorher nicht gut an.

Doch die Entscheidung für Exklusivspiele soll erst kurz vor der Keynote gefallen sein, das berichten mehrere gute Quellen und das zeigen nicht nur Einträge bei Behörden, die das neue Gears of War für die PS5 gelistet haben, auch bei Microsoft gibt es einen Beweis, denn das Marketingmaterial zeigt eindeutig ein PS5-Logo:

Microsoft changed Gears of War: E-Day to an Xbox exclusive at the last minute. If you want the ultimate proof of that, Xbox posted a podcast today and forgot to remove the PS5 logo from the E-Day art 😬 Xbox has removed the video now pic.twitter.com/Nn1zlgYInK — Tom Warren (@tomwarren) June 8, 2026

Microsoft wollte Gears of War: E-Day also auf die PS5 bringen, laut Jeff Grubb ist das Spiel für die Konsole auch fast fertig, entschied sich aber in letzter Minute um.

Aaron Greenberg aus dem Xbox-Team antwortete Tom Warren auf den Tweet und gab an, dass das so nicht stimmt. Dieser wollte daraufhin wissen, wann denn die Entscheidung getroffen wurde, worauf es eine eher schwammige Antwort gab:

Seit Asha vor 107 Tagen ihr Amt angetreten hat, hat sich viel verändert. Wir legen ein hohes Tempo vor, und ehrlich gesagt herrscht hier in den Fluren eine ziemlich anregende Atmosphäre. Ich wurde etwa einen Monat im Voraus über diese Exklusivberichte informiert. Ich hoffe, das hilft weiter!

Erst ganz groß „das stimmt nicht“ rufen und dann keine klare Antwort geben, das kommt nicht gut an. Er wurde einen Monat vorher informiert, okay, aber wieso gibt es dann einen aktuellen Banner mit PS5-Logo? Und wieso wurde nur er und nicht das komplette Team informiert, welches die Bilder und Videos zum Spiel erstellt?

Womöglich haben er und die neue Xbox-Chefin darüber gesprochen, das glaube ich auch, aber das wurde nicht vor einem Monat beschlossen, das passt nicht.

Für mich passt da aber noch viel mehr nicht, denn es ergibt keinen Sinn, welche Spiele der Xbox Studios für die PS5 kommen und welche nicht. Das wirkt derzeit sehr willkürlich und ohne Plan. Vielleicht sollte man sich nochmal gut überlegen, wie die Strategie aussieht und diese dann ganz klar mit Nutzern kommunizieren.

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