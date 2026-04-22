Xbox Game Pass: Kommt das Ende der Tag-1-Spiele?

Das alte Versprechen des Xbox Game Pass war, dass man einen attraktiven Preis im Monat zahlt, viele Spiele bekommt und vor allem alle Spiele der Xbox Studios ab Tag 1 dabei sind. Dann hat Microsoft das Abo überarbeitet und schlechter gemacht.

Vor allem der Preis wurde massiv angezogen und das geht man jetzt an. Xbox Game Pass Ultimate kostet jetzt 20,99 Euro statt 26,99 Euro und der PC Xbox Game Pass kostet jetzt 12,99 Euro statt 14,99 Euro. In einer Zeit, in der alles (vor allem Abos) immer teurer wird, ist das doch mal eine sehr schöne Wendung.

Xbox Game Pass: Wo ist der Haken?

Es gibt allerdings auch direkt einen Haken, denn „neue Call of Duty-Spiele werden erst in der darauf folgenden Weihnachtssaison (etwa ein Jahr später) zum Game Pass Ultimate und zum PC Game Pass hinzugefügt“. Aber keine Sorge, „bereits in der Bibliothek vorhandene Call of Duty-Titel bleiben weiterhin verfügbar“.

Damit bricht Microsoft also ein altes Versprechen, denn die Tag-1-Spiele der Xbox Studios waren neben dem attraktiven Preis immer ein sehr starkes Argument. Und der Preis ist attraktiver, aber immer noch nicht so attraktiv, wie der einst war.

Für mich stellt sich die Frage, ob Call of Duty nur eine Ausnahme ist oder ob man bei Microsoft wirklich überlegt, dass gewisse Spiele, die finanziell erfolgreich sind, nicht mehr direkt am ersten Tag im Abo landen, damit diese gekauft werden.