Xbox Game Pass: Kostenloses Abo soll kommen

Microsoft hat die Abo-Struktur beim Xbox Game Pass komplett überarbeitet und soll das Angebot an Abos auch bald ausbauen. Laut Tom Warren von The Verge steht ein kostenloses Abo für den Game Pass an, welches Werbung mitbringt.

Im Moment wird dieses intern getestet und man sieht zwei Minuten lang Werbung, bevor es losgeht. Die Dauer ist dann vermutlich auf eine Stunde begrenzt und es gibt ein Limit pro Monat, mehr als fünf Stunden kann man wohl nicht streamen.

Eine kostenlose Option mit Werbung und vielen Einschränkungen klingt logisch, andere Anbieter nutzen sowas auch für Wachstum, aber das mit dem fünf Stunden stimmt skeptisch, denn das wäre wirklich wenig. Aber die Quelle gibt an, dass es noch ein interner Test ist und sich die Details beim Marktstart ändern können.

Xbox 2024 Header

Microsoft: Eine neue Xbox „ist nicht mehr sicher“

Microsoft handelte in den letzten Monaten nicht im Sinne der Xbox, jedenfalls nicht im Sinne der klassischen Konsole. Die Nachfrage…

6. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

  1. Hazz 🔅
    sagt am

    Klingt eher nach einer Art Demo Modus. Man kann paar Games testen und entscheidet sich dann sie zu kaufen oder den kostenpflichtigen Game Pass zu kaufen. Bei Games macht Werbung kaum Sinn, wenn dann müsste sie direkt bei der Entwicklung der Spiele integriert werden. Wenn man COD oder ein anderes Online Spiel zockt macht es keinen Sinn mitten in der Partie Werbung zu schalten und eigenständig wird man kaum den richtigen Zeitpunkt für Werbung abpassen können.

  2. Ande 🪴
    sagt am

    Mein Game Pass ist Anfang des Monats abgelaufen. Belasse es jetzt auch erstmal dabei. Das eine Spiel was ich in letzter Zeit noch gezockt habe, hab ich jetzt zu einem guten Kurs gekauft.
    Für ein oder zwei Gelegenheitsspiele obendrauf ist mir das mittlerweile zu teuer geworden. Mal abwarten, wie sich das so weiter entwickelt.

  3. Norm 👋
    sagt am

    Und schneller als man schauen kann kommt auch in die günstigen Abos die Werbung… wetten ?

  4. Carlo 🔅
    sagt am

    Na ja, um mal ein Spiel testen, bevor man es kauft wäre es ok. Demos gibt es ja leider kaum noch. Aber ich vermute, die Auswahl der Spiele mit Werbung wird gering sein, von daher wiederum uninteressant.

