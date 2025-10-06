Xbox Game Pass: Kostenloses Abo soll kommen

Microsoft hat die Abo-Struktur beim Xbox Game Pass komplett überarbeitet und soll das Angebot an Abos auch bald ausbauen. Laut Tom Warren von The Verge steht ein kostenloses Abo für den Game Pass an, welches Werbung mitbringt.

Im Moment wird dieses intern getestet und man sieht zwei Minuten lang Werbung, bevor es losgeht. Die Dauer ist dann vermutlich auf eine Stunde begrenzt und es gibt ein Limit pro Monat, mehr als fünf Stunden kann man wohl nicht streamen.

Eine kostenlose Option mit Werbung und vielen Einschränkungen klingt logisch, andere Anbieter nutzen sowas auch für Wachstum, aber das mit dem fünf Stunden stimmt skeptisch, denn das wäre wirklich wenig. Aber die Quelle gibt an, dass es noch ein interner Test ist und sich die Details beim Marktstart ändern können.