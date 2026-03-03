Xbox Game Pass: Mega-Blockbuster könnte bald kommen

Es sieht so aus, als ob sich Microsoft einen großen Blockbuster von CD Projekt Red für den Xbox Game Pass gesichert hat, denn in einem Tweet hat man heute einen großen Neuzugang angeteasert, was man gerne bei wirklich großen Spielen macht.

Man kann nur raten, aber mit Blick auf das dick gedruckte „v“ würde ich, wie so ziemlich alle Medien und Nutzer da draußen, auf Cyberpunk 2077 tippen. Eines der für mich besten Spiele aller Zeiten, das wäre ein echter Mehrwert für das Abo.

Ich glaube aber nicht, dass das hervorragendes DLC „Phantom Liberty“ dabei ist, denn die Entwickler erhoffen sich von diesem Deal sicher auch, dass Spieler das im Anschluss kaufen. Aber wer weiß, vielleicht gibt es auch das komplette Erlebnis.