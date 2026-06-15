Xbox Game Studios: Der Chef verlässt das Team

Craig Duncan verlässt nach nur 18 Monaten als Chef der Xbox Game Studios das Team und die Stabschefin Louise O’Connor folgt direkt mit. Einen Ersatz gibt es nicht und Duncan verlässt Microsoft direkt diese Woche, sowas ist selten ein gutes Zeichen. Da deuten sich, vermutlich Entlassungen, negative Schlagzeilen an.

In seinem Abschiedsschreiben an das Xbox-Team, welches The Game Business vorliegt, spricht er auch nicht positiv oder negativ über die Zukunft der Xbox, er lässt diese einfach weg und erwähnt nur seine Zeit als Chef. Für Louise O’Connor findet er jedoch noch sehr positive Worte, beide verlassen Microsoft ab sofort.

Nach Wochen mit großen Worten der Xbox-Chefin folgen jetzt Taten, vermutlich auch eine massive Entlassungswelle im Juli. Der Abschied von Craig Duncan ist kein guter Abschied mit Feierlichkeiten, das ist eine schnelle Trennung. Na dann schauen wir mal, wie hart es die Xbox Game Studios in ein paar Tagen treffen wird.

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