100 GB im Telekom-Netz für 14,99 Euro mtl.

Die Mobilfunkmarke klarmobil bietet ab sofort eine Allnet-Flat mit 100 GB Datenvolumen für 14,99 Euro pro Monat an.

Laut Anbieter umfasst der Tarif eine Telefon- und SMS-Flatrate sowie 100 GB Datenvolumen im Telekom-Netz. Die maximale Geschwindigkeit beträgt bis zu 50 Mbit/s im 5G-Netz. Für den Tarif wird kein Anschlusspreis berechnet.

klarmobil Allnet Flat mit 100 GB im Telekom-Netz

Der Vertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten. Zudem kann der Vertragsbeginn laut Anbieter flexibel gewählt werden. Dadurch lässt sich der Tarif bei Bedarf an einen gewünschten Startzeitpunkt anpassen.

Wichtige Tarifdetails:

100 GB Datenvolumen im Telekom-Netz

Telefon- und SMS-Flatrate inklusive

Aktion: nur 14,99 Euro pro Monat

24 Monate Vertragslaufzeit

0 Euro Anschlusspreis

Nach Unternehmensangaben ist die Rufnummernmitnahme von allen Anbietern und Netzen kostenlos möglich. Ausgenommen ist lediglich die Mitnahme aus einem bestehenden klarmobil-Tarif im Telekom-Netz, da diese technisch nicht unterstützt wird.

Zum 100-GB-Aktionstarif →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

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