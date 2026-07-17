FRITZ!Box 7620 wird neuer 1&1 HomeServer

1&1 führt eine neue Generation seines HomeServers für DSL- und Glasfaseranschlüsse ein.

1&1 hat sein Router-Portfolio im Festnetz aktualisiert und bietet ab sofort einen neuen HomeServer an. Das Gerät basiert auf der FRITZ!Box 7620 und ersetzt bei DSL-Tarifen für Privatkunden die bislang eingesetzte FRITZ!Box 7520.

Nach Unternehmensangaben unterstützt der neue Router den WLAN-Standard Wi-Fi 7. Er erreicht eine Bandbreite von bis zu 1.440 Mbit/s im 5-GHz-Band sowie bis zu 688 Mbit/s im 2,4-GHz-Band. Außerdem soll die Leistung bei vielen gleichzeitig verbundenen Geräten verbessert werden und moderne Anschlussmöglichkeiten für das digitale Zuhause bieten.

Neuer 1&1 HomeServer mit Wi-Fi 7

Wichtige Neuerungen im Überblick:

FRITZ!Box 7620 als neue Basis

Unterstützung für Wi-Fi 7

Höhere WLAN-Geschwindigkeit und bessere Performance

Upgrade-Angebote für Neu- und Bestandskunden

Eckdaten

Wi-Fi 7 (802.11be) mit 2×2 MIMO

WLAN mit bis zu 1.440 Mbit/s (5 GHz) und 688 Mbit/s (2,4 GHz)

Unterstützung für 4K-QAM zur höheren WLAN-Effizienz

Puncturing (Multi-RU) für stabilere Verbindungen bei WLAN-Störungen

Alle LAN-Anschlüsse mit Gigabit-Ethernet (1 Gbit/s)

Flexible Nutzung an DSL oder Glasfaser über externes ONT

Einbindung als IP-Client und Unterstützung für FRITZ!Mesh

USB-Anschluss mit modernisiertem Host-Controller

Verbesserte Leistung für LTE-/5G-Sticks und USB-Speicher

FRITZ!OS der aktuellen 76xx-Generation mit neuen Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen

Laut 1&1 ist der neue HomeServer für Neukunden ab 4,99 Euro pro Monat erhältlich. Auch Bestandskunden können den Router im Rahmen eines Upgrades beziehen. 1&1 sieht die neue Hardware insbesondere für Streaming, Gaming und Smart-Home-Anwendungen geeignet.

Ich halte die Umstellung auf einen aktuellen WLAN-Standard für nachvollziehbar. Wie immer positiv zu erwähnen bei 1&1: Die Hardware sieht zwar etwas anders aus, erhält aber Updates direkt von FRITZ!.

Zu den 1&1 Festnetz-Tarifen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.