Elektroautos legen auch im Gebrauchtwagenmarkt zu
Die Analyse des Gebrauchtwagenmarktes zeigt im ersten Halbjahr 2026 einen deutlichen Anstieg des Anteils gebrauchter Elektroautos.
Laut einer Marktanalyse von Carvago ist der Anteil gebrauchter Elektrofahrzeuge in Deutschland im ersten Halbjahr 2026 im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozentpunkte auf 8,8 Prozent gestiegen.
Nach Unternehmensangaben ist dies der stärkste Zuwachs unter sieben untersuchten europäischen Märkten. Gleichzeitig bleiben deutsche Hersteller prägend. Volkswagen führt den Markt mit 17,8 Prozent an, gefolgt von Mercedes-Benz und BMW. Zusammen entfallen auf diese drei Marken mehr als 38 Prozent des Marktes.
Der VW Golf bleibt das meistverkaufte Gebrauchtwagenmodell vor dem Opel Corsa und der Mercedes-Benz C-Klasse. Der Medianpreis aller angebotenen Fahrzeuge liegt bei 23.509 Euro und damit nahezu auf Vorjahresniveau. Das Medianalter beträgt unverändert 3,8 Jahre, während die mediane Laufleistung auf 48.500 Kilometer steigt.
Gebrauchtwagenmarkt 2026: Elektroautos legen deutlich zu
Nach den ausgewerteten Online-Fahrzeuganzeigen erreichen Elektroautos mit 8,8 Prozent inzwischen den gleichen Marktanteil wie Hybridfahrzeuge. Benziner bleiben mit 51,0 Prozent die häufigste Antriebsart, ihr Anteil ging jedoch ebenso zurück wie der von Dieselfahrzeugen. Im Vergleich zu Österreich weist Deutschland zwar weiterhin einen geringeren Elektro-Anteil auf, wächst laut Carvago aber schneller.
Die wichtigsten Marktdaten im Überblick:
- Elektroautos: 8,8 % Marktanteil (+3,0 Prozentpunkte)
- Hybride: 8,8 %, Benziner: 51,0 %, Diesel: 30,9 %
- SUV-Anteil: 35,4 % (+1,7 Prozentpunkte)
- Medianpreis: 23.509 Euro, Medianalter: 3,8 Jahre, Median-Laufleistung: 48.500 km
Vollständige Marktdaten für das erste Halbjahr 2026
Top-10-Marken
- Volkswagen: 17,8 %
- Mercedes-Benz: 12,0 %
- BMW: 8,4 %
- Audi: 8,2 %
- Ford: 6,5 %
- Opel: 6,3 %
- Škoda: 5,5 %
- Hyundai: 3,6 %
- Renault: 2,8 %
- Peugeot: 2,5 %
Top-10-Modelle
- Volkswagen Golf: 3,3 %, Ø Alter 7,1 Jahre, Ø 87.477 km, Ø 20.187 €
- Opel Corsa: 1,7 %, Ø 5,7 Jahre, Ø 50.340 km, Ø 13.440 €
- Mercedes-Benz C-Klasse: 1,6 %, Ø 8,2 Jahre, Ø 107.130 km, Ø 25.865 €
- Volkswagen T-Roc: 1,6 %, Ø 2,2 Jahre, Ø 28.439 km, Ø 28.770 €
- Volkswagen Tiguan: 1,6 %, Ø 4,7 Jahre, Ø 67.626 km, Ø 30.819 €
- BMW 3er: 1,6 %, Ø 7,3 Jahre, Ø 97.812 km, Ø 30.095 €
- Volkswagen Passat: 1,4 %, Ø 5,9 Jahre, Ø 103.971 km, Ø 23.168 €
- Mercedes-Benz E-Klasse: 1,3 %, Ø 7,9 Jahre, Ø 113.394 km, Ø 33.758 €
- Volkswagen Polo: 1,3 %, Ø 7,4 Jahre, Ø 71.426 km, Ø 14.658 €
- Škoda Octavia: 1,3 %, Ø 5,3 Jahre, Ø 89.312 km, Ø 22.642 €
Kraftstoffe/Antriebe
- Benzin: 51,0 % (-3,1 Prozentpunkte)
- Diesel: 30,9 % (-0,5 Prozentpunkte)
- Elektro: 8,8 % (+3,0 Prozentpunkte)
- Hybrid: 8,8 % (+0,8 Prozentpunkte)
- LPG/CNG: 0,4 % (-0,2 Prozentpunkte)
Karosserieformen
- SUV: 35,4 % (+1,7 Prozentpunkte)
- Schrägheck: 20,1 % (-1,2 Prozentpunkte)
- Kombi: 14,9 % (-1,4 Prozentpunkte)
- Limousine: 8,8 % (-0,7 Prozentpunkte)
- Van: 4,6 % (-0,4 Prozentpunkte)
- Sonstige: 16,3 % (+2,0 Prozentpunkte)
Preis, Alter und Laufleistung
- Medianpreis: 23.509 € (+0,4 %)
- Durchschnittspreis: 28.766 € (+0,2 %)
- Medianalter: 3,8 Jahre (±0,0 Jahre)
- Durchschnittsalter: 5,8 Jahre (±0,0 Jahre)
- Median-Laufleistung: 48.500 km (+1.684 km)
- Durchschnittliche Laufleistung: 71.549 km (+1.118 km)
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