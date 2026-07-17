Nintendo plant mehr Zelda-Produkte ab 2027 ein

Nintendo ist schon ganz gut aufgestellt, wenn es um Zelda geht, aber die anderen Marken, also vor allem Super Mario, sind doch deutlich stärker vertreten. Doch man baut das Angebot aus und bringt neue Produkte, wie bald mit mehr LEGO-Sets.

Doch es kommt noch mehr, denn Nintendo hat sich Hasbro als Partner geschnappt und plant rund um „The Legend of Zelda“ (und vor allem den kommenden Film im Kino) neues Merchandise, welches 2027 auf den Markt kommen soll, so Nintendo.

Im Rahmen der San Diego Comic Con (nächste Woche) wird man eine erste Figur dieser Partnerschaft zeigen, es handelt sich um hier eine knapp 15 cm große Figur, vermutlich Link. Als Zelda-Fan ist es schön zu sehen, dass die Marke wächst und an Popularität gewinnt, ich hoffe nur, dass sie Nintendo damit nicht verwässert.

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