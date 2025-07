Xbox: Großes Highlight für Fans im August geplant

Microsoft machte in den letzten Wochen nicht unbedingt positive Schlagzeilen, es wird also Zeit, dass man in die Offensive geht und sich wieder auf Spiele und neue Hardware fokussiert. Und dafür nutzt man die Gamescom 2025 in Deutschland.

Es wird vor Ort über 20 Spiele zum Ausprobieren geben und darunter ein für viele ganz großes Highlight, denn Hollow Knight: Silksong ist mit dabei. Man kann es auf einem PC oder wahlweise auch dem ganz neuen ROG Xbox Ally X vor Ort spielen.

Die Gamescom findet vom 20. bis 24. August in Köln statt und wer nicht vor Ort ist, für den gibt es am 20. und 21. August einen Broadcast von Microsoft. Klingt aber so, als ob es keine Ankündigungen vor Ort gibt, sondern nur die bekannten Spiele.

