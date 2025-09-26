Xbox-Handhelds: Preise, Datum und Vorverkauf

Das Asus ROG Xbox Ally und Asus ROG Xbox Ally X werden ab dem 16. Oktober auf den Markt kommen und der Vorverkauf wurde jetzt gestartet. In Deutschland kann man die ersten „offiziellen“ Xbox-Handhelds direkt bei MediaMarkt vorbestellen:

Die Basis startet bei 599 Euro und die bessere X-Version liegt bei 899 Euro, was für einen Handheld wirklich eine Ansage ist. Ich finde diesen Schritt sehr spannend, nur das fehlende OLED-Display bei 900 Euro in der Top-Version ist eher schwierig.

Weitere Händler hat Microsoft bisher noch nicht gelistet, bei Amazon finde ich die beiden Handhelds bisher beispielsweise noch nicht. Ich gehe aber davon aus, dass sich das im Oktober noch bessern wird und weitere Shops auf die Liste wandern.

