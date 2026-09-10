Gaming

Xbox schnappt sich Blockbuster von PlayStation

Oliver Schwuchow
Von

Sony hat sich von Hideo Kojima getrennt und will nicht mehr der exklusive Partner für Physint sein, es wird also nicht für die PlayStation erscheinen. Diese Chance nutzte man bei Microsoft direkt und kaufte das Spionagespiel für die Xbox ein.

Diese Entscheidung kommt für mich wirklich überraschend, da Sony und Kojima eine enge Partnerschaft pflegen. Man betont auch, dass diese bestehen bleibt, was komisch ist, denn einen Grund, warum man Physint nicht finanziert, gibt es nicht.

Microsoft wirbt seit dem Wechsel der Plattform direkt sehr aktiv damit, was mich doch vermuten lässt (auch mit Blick auf das Statement von Hideo Kojima), dass es etwas Stress im Hintergrund gab. Wir wissen aktuell aber nicht, ob das wirklich ein Verlust ist, denn gezeigt wurde Physint noch nicht und das wird noch etwas dauern.

Firmware und Updates · 9. September 2026

Apple iOS 27 ist fertig: Datum für das Update

Nach dem neuen Design von iOS 26 gibt es bei iOS 27 in diesem Jahr etwas mehr Feinschliff, denn Apple… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Vodafone und OXG melden eine Million Glasfaser-Homes-Passed
10.09.26 · Vodafone
Apple bestätigt Update auf iOS 27.1 für Oktober
10.09.26 · Firmware und Updates
PlayStation 5: Großes Update auf Version 14 steht an
09.09.26 · Firmware und Updates
Porsche optimiert Geschäftszahlen dank Verkauf von Bugatti Rimac
10.09.26 · Mobilität
3D Mario, Smash Bros. und mehr? So verfolgt ihr die Nintendo Direct
09.09.26 · Events
0,1 Prozent Kosten: Sparkassen überraschen mit neuem Altersvorsorgedepot
09.09.26 · Fintech
iOS 27 Release Candidate veröffentlicht
09.09.26 · Firmware und Updates
Großer Steam-Leak enthüllt viele neue Spiele
09.09.26 · Gaming
Apple stellt mit dem iPhone Duo sein erstes Foldable vor
09.09.26 · Smartphones
Neue Nintendo Switch 2 ist da und bringt eine große Änderung mit
09.09.26 · Gaming
Du bist hier: PlayStation · Xbox
mobiFlip / News / Gaming / Xbox schnappt sich Blockbuster von PlayStation