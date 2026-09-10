Xbox schnappt sich Blockbuster von PlayStation

Sony hat sich von Hideo Kojima getrennt und will nicht mehr der exklusive Partner für Physint sein, es wird also nicht für die PlayStation erscheinen. Diese Chance nutzte man bei Microsoft direkt und kaufte das Spionagespiel für die Xbox ein.

Diese Entscheidung kommt für mich wirklich überraschend, da Sony und Kojima eine enge Partnerschaft pflegen. Man betont auch, dass diese bestehen bleibt, was komisch ist, denn einen Grund, warum man Physint nicht finanziert, gibt es nicht.

Microsoft wirbt seit dem Wechsel der Plattform direkt sehr aktiv damit, was mich doch vermuten lässt (auch mit Blick auf das Statement von Hideo Kojima), dass es etwas Stress im Hintergrund gab. Wir wissen aktuell aber nicht, ob das wirklich ein Verlust ist, denn gezeigt wurde Physint noch nicht und das wird noch etwas dauern.

As confirmed earlier through our official channels, in mid-June of this year, we unexpectedly received notice from PlayStation Studios that they would cancel the PHYSINT project. PHYSINT is an important project both to me personally and to KOJIMA PRODUCTIONS. Determined to keep… pic.twitter.com/rQqhxAnb7N — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 10, 2026

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