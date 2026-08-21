Xbox Series „X25“: So teuer ist die limitierte Sonderedition

Microsoft bringt zum 25. Jubiläum eine Sonderedition der Xbox Series X auf den Markt, die man Xbox Series X25 nennt. Technisch ist das eine normale Xbox Series X, mit 1 TB Speicher, aber sie kommt in einem transparenten Grün daher.

Optisch ein absolutes Highlight meiner Meinung nach, aber ab wann kann man die Konsole kaufen? Laut „billbil-kun“ startet der Verkauf am 27. November 2026, also erst nach GTA 6. Und was zahlt man? Die UVP liegt bei 899 Euro in Europa.

Ich habe eine Xbox Series X und ich werde zu diesem Zeitpunkt wohl GTA 6 auf der PlayStation 5 Pro zocken, aber ich kann nicht abstreiten, dass diese Version einen großen Reiz hat. Schade, dass sie aber erst zum Ende der Generation kommt.

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