Gaming
Xbox Series „X25“: So teuer ist die limitierte Sonderedition
Microsoft bringt zum 25. Jubiläum eine Sonderedition der Xbox Series X auf den Markt, die man Xbox Series X25 nennt. Technisch ist das eine normale Xbox Series X, mit 1 TB Speicher, aber sie kommt in einem transparenten Grün daher.
Optisch ein absolutes Highlight meiner Meinung nach, aber ab wann kann man die Konsole kaufen? Laut „billbil-kun“ startet der Verkauf am 27. November 2026, also erst nach GTA 6. Und was zahlt man? Die UVP liegt bei 899 Euro in Europa.
Ich habe eine Xbox Series X und ich werde zu diesem Zeitpunkt wohl GTA 6 auf der PlayStation 5 Pro zocken, aber ich kann nicht abstreiten, dass diese Version einen großen Reiz hat. Schade, dass sie aber erst zum Ende der Generation kommt.
mobiFlip zu bevorzugten Quellen hinzufügen – unsere Beiträge öfter bei Google sehen Quelle wählen ↗
21.08.26 · Kommentar
21.08.26 · Dienste
20.08.26 · Gaming
21.08.26 · Mobilität
20.08.26 · Gaming
21.08.26 · Smart Home
21.08.26 · Fintech
20.08.26 · Gaming
21.08.26 · Unterhaltung
19.08.26 · Gaming