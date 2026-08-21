Gaming

Xbox Series „X25“: So teuer ist die limitierte Sonderedition

Oliver Schwuchow
Von

Microsoft bringt zum 25. Jubiläum eine Sonderedition der Xbox Series X auf den Markt, die man Xbox Series X25 nennt. Technisch ist das eine normale Xbox Series X, mit 1 TB Speicher, aber sie kommt in einem transparenten Grün daher.

Optisch ein absolutes Highlight meiner Meinung nach, aber ab wann kann man die Konsole kaufen? Laut „billbil-kun“ startet der Verkauf am 27. November 2026, also erst nach GTA 6. Und was zahlt man? Die UVP liegt bei 899 Euro in Europa.

Ich habe eine Xbox Series X und ich werde zu diesem Zeitpunkt wohl GTA 6 auf der PlayStation 5 Pro zocken, aber ich kann nicht abstreiten, dass diese Version einen großen Reiz hat. Schade, dass sie aber erst zum Ende der Generation kommt.

Kommentar · 21. August 2026

Google Pixel 11 Pro im Test: Das „HiLight“ ist (noch) kein Highlight

Ich war zwar auch mal ein Fan der Benachrichtigungs-LED vor vielen Jahren, doch das änderte sich, als ich mir mit… | mehr

mobiFlip zu bevorzugten Quellen hinzufügen – unsere Beiträge öfter bei Google sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Google Pixel 11 Pro im Test: Das „HiLight“ ist (noch) kein Highlight
21.08.26 · Kommentar
Apple TV für 6,58 Euro im Monat: Dieser Streaming-Tarif ist gut versteckt
21.08.26 · Dienste
Kurz vor dem Zelda-Remake: Die Nintendo Switch 2 wird teurer
20.08.26 · Gaming
Apple Carplay Ultra
CarPlay Ultra: Ist Apple im Auto gescheitert?
21.08.26 · Mobilität
Gta 6 Jason Duval
Schock bei Rockstar: GTA 6 Leaker hat wohl eine spielbare Version
20.08.26 · Gaming
Midea Portasplit Header
Midea PortaSplit: Update soll Bluetooth-Zugriff absichern
21.08.26 · Smart Home
Wero kommt an die Kasse: 11.000 Standorte sollen folgen
21.08.26 · Fintech
Uncharted Naughty Dog Header
The Last of Us 3 oder Uncharted 5: Naughty Dog hatte andere Prioritäten
20.08.26 · Gaming
Cyberpunk: Zweite Staffel der beliebten Netflix-Serie hat ein Datum
21.08.26 · Unterhaltung
Horizon Lance Reddick Sylens
Horizon 3 ist „noch viele Jahre entfernt“: Das Problem der PlayStation-Strategie
19.08.26 · Gaming
Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Xbox Series „X25“: So teuer ist die limitierte Sonderedition