Smart Home

Blink stellt neue Außenkamera mit 2K-Auflösung vor

Autor-Bild
Von
|

Die Marke Blink erweitert ihr Sicherheitsportfolio mit einer kabellosen Außenkamera, die auf höhere Auflösung und lange Batterielaufzeit setzt.

Die Blink Außenkamera 2K+ ist eine drahtlose Überwachungskamera für den Innen- und Außenbereich. Sie bietet eine Videoauflösung von 2.560 × 1.440 Pixeln, einen bis zu vierfachen digitalen Zoom sowie eine Gegensprechfunktion mit Geräuschunterdrückung.

Das Gehäuse ist nach IP65 gegen Staub und Wasser geschützt und damit für verschiedene Montageorte geeignet. Laut Unternehmensangaben ermöglicht eine eigens entwickelte Chip-Technologie eine Batterielaufzeit von bis zu zwei Jahren.

Bei der Bildaufnahme setzt die Kamera auf verbesserte Leistung bei schwachem Licht. Sie nutzt vorhandenes Umgebungslicht, um bei Dämmerung noch Farbaufnahmen zu erzeugen, bevor automatisch auf Infrarot-Schwarzweiß umgestellt wird.

Funktionen, Abonnement und Verfügbarkeit der Blink Außenkamera 2K+

Mit einem optionalen Blink-Abonnement unterstützt die Kamera intelligente Benachrichtigungen. Die Bewegungserkennung unterscheidet dabei laut Unternehmensangaben zwischen Personen, Fahrzeugen und anderen Bewegungen direkt auf dem Gerät, um Fehlalarme zu reduzieren.

Zu bedenken gilt: Ohne Abonnement stehen nur grundlegende Funktionen wie Live-Video und Bewegungsbenachrichtigungen zur Verfügung. Ein Blink-Abonnement ermöglicht Cloud-Speicherung von Ereignissen und Aufzeichnungen für bis zu 30 Tage.

Kurzüberblick zur Ausstattung:

  • 2K-Videoauflösung mit 4-fach-Zoom
  • Gegensprechfunktion mit Geräuschunterdrückung
  • Bis zu zwei Jahre Batterielaufzeit laut Hersteller
  • Wetterfestes IP65-Gehäuse

Die Blink Außenkamera 2K+ ist in Schwarz und Weiß zu einem Preis von 99,99 Euro als Ein-Kamera-Set inklusive Sync-Basismodul erhältlich. Für lokale Speicherung wird das Sync-Modul 2 mit USB-Laufwerk benötigt, das separat angeboten wird.

Homematic IP stellt 6-fach-Wandtaster mit 230-V-Anschluss vor

Das Unternehmen eQ-3 bringt mit dem Homematic IP Wandtaster eine fest angeschlossene Steuerlösung für vernetzte Haushalte auf den Markt. EQ-3…

30. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smart Home / Blink stellt neue Außenkamera mit 2K-Auflösung vor
Weitere Neuigkeiten
Meta Logo
OLG Dresden verurteilt Meta zu Schadensersatz wegen Business Tools
in Social
Signal führt fixierte Nachrichten in Chats ein
in Dienste
Dkb Header
DKB hebt Festgeldzinsen für fünf Laufzeiten an und ergänzt Bonusaktion
in Fintech
Congstar
congstar strukturiert Roaming-Angebot neu
in Tarife
BMW i3: Der elektrische 3er geht den nächsten Schritt
in Mobilität
Samsung Galaxy S26 (Ultra): Preise sind da (und es wird teurer)
in Smartphones
Verbrenner verlieren deutlich: So lief der deutsche Automarkt im Januar
in Marktgeschehen
Chromebook Plus Google Laptop Header
Android: Neues Google-Projekt kommt später als gedacht
in Firmware und OS
Audi A6 Etron Seite Header
Audi A4 e-tron: Das „wichtigste E-Auto“ steht erst 2028 an
in Mobilität
Apple Event September 2021 Header
Apple plant dieses Jahr „Innovationen, die es noch nie zuvor gegeben hat“
in Marktgeschehen