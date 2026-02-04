Blink stellt neue Außenkamera mit 2K-Auflösung vor

Die Marke Blink erweitert ihr Sicherheitsportfolio mit einer kabellosen Außenkamera, die auf höhere Auflösung und lange Batterielaufzeit setzt.

Die Blink Außenkamera 2K+ ist eine drahtlose Überwachungskamera für den Innen- und Außenbereich. Sie bietet eine Videoauflösung von 2.560 × 1.440 Pixeln, einen bis zu vierfachen digitalen Zoom sowie eine Gegensprechfunktion mit Geräuschunterdrückung.

Das Gehäuse ist nach IP65 gegen Staub und Wasser geschützt und damit für verschiedene Montageorte geeignet. Laut Unternehmensangaben ermöglicht eine eigens entwickelte Chip-Technologie eine Batterielaufzeit von bis zu zwei Jahren.

Bei der Bildaufnahme setzt die Kamera auf verbesserte Leistung bei schwachem Licht. Sie nutzt vorhandenes Umgebungslicht, um bei Dämmerung noch Farbaufnahmen zu erzeugen, bevor automatisch auf Infrarot-Schwarzweiß umgestellt wird.

Funktionen, Abonnement und Verfügbarkeit der Blink Außenkamera 2K+

Mit einem optionalen Blink-Abonnement unterstützt die Kamera intelligente Benachrichtigungen. Die Bewegungserkennung unterscheidet dabei laut Unternehmensangaben zwischen Personen, Fahrzeugen und anderen Bewegungen direkt auf dem Gerät, um Fehlalarme zu reduzieren.

Zu bedenken gilt: Ohne Abonnement stehen nur grundlegende Funktionen wie Live-Video und Bewegungsbenachrichtigungen zur Verfügung. Ein Blink-Abonnement ermöglicht Cloud-Speicherung von Ereignissen und Aufzeichnungen für bis zu 30 Tage.

Kurzüberblick zur Ausstattung:

2K-Videoauflösung mit 4-fach-Zoom

Gegensprechfunktion mit Geräuschunterdrückung

Bis zu zwei Jahre Batterielaufzeit laut Hersteller

Wetterfestes IP65-Gehäuse

Die Blink Außenkamera 2K+ ist in Schwarz und Weiß zu einem Preis von 99,99 Euro als Ein-Kamera-Set inklusive Sync-Basismodul erhältlich. Für lokale Speicherung wird das Sync-Modul 2 mit USB-Laufwerk benötigt, das separat angeboten wird.

