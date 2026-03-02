Mobilität

Xiaomi wird zum „klassischen“ Autohersteller

Xiaomi hat in den letzten Jahren viele überrascht, denn man hat das mit dem Elektroauto wirklich durchgezogen und ohne großes Marketing und viel Reden ein sehr solides Modell auf den Markt gebracht – in diesem Jahr folgt die SUV-Version.

Doch Xiaomi möchte ab 2027 auch global starten und daher geht man jetzt etwas mehr wie ein „klassischer“ Autohersteller vor. Und woran mangelt es diesen nicht? Genau, an Ideen, Visionen und vor allem ganz vielen Konzepten für die Zukunft.

Bei Xiaomi hat man am Wochenende den Vision Gran Turismo vorgestellt, ein neues Elektro-Hypercar-Konzept, welches nicht nur in das Spiel von Sony integriert wird, sondern auch eine Preview für das zukünftige Design der Autos von Xiaomi ist.

Die Designsprache nennt man „Sculpted by the Wind“ und ist Teil der „Human × Car × Home“-Idee von Xiaomi. Technische Details gibt es keine, das wird aber auch kein Serienfahrzeug, das ist eine reine Konzeptstudie – auch Marketing genannt.

Ich persönlich bin ja kein großer Fan von reinen Konzeptstudien, auch wenn der Blick auf kommende Ideen beim Design spannend sein kann. Aber es wird eben zu sehr übertrieben, was hier nicht anders ist, und viele Dinge davon kommen nie.

Aber es gehört, wenn man ein klassischer Autohersteller werden möchte (und Xiaomi möchte in die Top 3 der Welt irgendwann) vielleicht dazu, hier und da ein Konzept zu zeigen. Und vielleicht lockt es ja 2027 ein paar Kunden zu Xiaomi.

