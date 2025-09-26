Mobilität

Xiaomi bringt erstes Elektroauto schon 2027 nach Deutschland

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Xiaomi Yu7 2025 Header

Xiaomi startete letztes Jahr mit dem ersten Elektroauto, welches mittlerweile ein voller Erfolg ist. Seit dem hat man direkt nachgelegt und ein zweites Modell auf den Markt gebracht, einen SUV. Man verfolgt also eine ähnliche Strategie wie Tesla.

Aufgrund der hohen Nachfrage liegt der Fokus zunächst noch auf China, auch 2026 wird man die Nachfrage dort nur schwer bedienen können. Aber Xiaomi hat bereits verlauten lassen, dass man gegen 2027 nach Europa kommen möchte.

Xiaomi Yu7 Front

Wie das Handelsblatt erfahren hat, sei Deutschland dabei ein zentraler Markt für Xiaomi und wird zu den erstem Märkten gehören, bei uns soll es 2027 losgehen. Unklar ist, ob Xiaomi beide Modelle, also SU7 und YU7, für uns eingeplant hat.

Ich gehe zwar nicht davon aus, dass Xiaomi genauso aggressiv bei den Preisen wie in China vorgehen wird, aber man dürfte attraktiv sein, immerhin will man in die Top 5 der Automobilbranche und als Underdog in Europa wird das definitiv nicht leicht.

Für die etablierten Marken bedeutet das allerdings auch, dass noch mehr gute Konkurrenz kommt, die es in der aktuell schwierigen Lage nicht leichter macht. Ich hoffe, dass die Marken einen Plan haben und es nicht wie bei Tesla belächeln.

Xiaomi Yu7 Heck

Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx

Volkswagen: Schlechte Nachfrage nach Elektroautos hat Folgen

Volkswagen wird das Werk in Zwickau ab dem 6. Oktober für eine Wochen komplett schließen, das hat laut Bloomberg ein…

26. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. René H. 🔆
    sagt am

    Der Fokus wird eher auf Ländern wie UK und NL, den skandinavischen Ländern und vielleicht auch Türkei, Italien, Spanien liegen. Also da, wo die Loyalität zu deutschen Premiummarken bzw. einheimischen Marken nicht so hoch ist. Man wird sich wohl am Erfolg der anderen Chinesen orientieren. Wichtig ist, dass die bisherigen Schwächen vieler Chinesen (Verbrauch, Assistenzsysteme, teils merkwürdige Software) nicht „übernommen“ wurden.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Xiaomi bringt erstes Elektroauto schon 2027 nach Deutschland
Weitere Neuigkeiten
Happy Sim
Happy SIM streicht den Anschlusspreis
in Tarife | Update
Polestar 2 Seite Header
Polestar bestätigt einen ganz neuen 2er
in Mobilität
Deutsche Bahn stellt Fahrplan 2026 vor – Halbstundentakt für 21 Städte
in Mobilität
Windows Logo Headerbild
Windows 10 Supportende in Europa verschoben
in Firmware und OS
Der erste vollelektrische Ferrari kommt
in Mobilität
iOS 26: Versteckte Funktionen, die du kennen solltest
in Firmware und OS
Xbox-Handhelds: Preise, Datum und Vorverkauf
in Gaming
Der Neue Ford Mustang Und Mustang Dark Horse: Start Frei Für Die Nächste Generation Der Sportwagen Legende
Also doch? Ford Mustang wird bald elektrifiziert
in Mobilität
Xbox 2024 Header
Das Ende der aktuellen Xbox rückt immer näher
in Gaming
Statement der EU: Apple blockiert jede konstruktive Unterhaltung
in Marktgeschehen