Tesla Deutschland: Elon Musk stellt neue Elektroautos in Aussicht

Tesla kämpft gerade gegen eine dominante Rolle der IG Metall in Grünheide und befindet sich mittlerweile sogar im Rechtsstreit. Ab heute wird gewählt und bei Tesla macht man natürlich Stimmung gegen die Gewerkschaft. Das geht sogar so weit, dass Tesla-Werksleiter André Thierig vom Chef persönlich Hilfe bekommt.

Zusammen mit Elon Musk hat man ein „Interview“ veröffentlicht und in diesem stellt der Chef endlich auch mal neue Modelle für Tesla Deutschland in Aussieht. Der Semi (elektrischer LKW) wäre eine Option für 2027, aber auch das Cybercab, ein Modell für autonomes Fahren, und der Optimus, ein Roboter, sind eine Option.

Tesla ohne eine feste Zusage

Eine feste Zusage? Fehlanzeige. Das Model S und Model X sind eingestellt, das Model 3 wird weiterhin aus China importiert und der Cybertruck ist nicht nur ein Reinfall, eine Zulassung in Europa würde sich auch nicht lohnen. Mehr als vage Aussagen für die Zukunft kann Elon Musk den Tesla-Mitarbeitern nicht bieten.

Das Tesla-Werk in Grünheide könnte jedenfalls deutlich mehr leisten und vielleicht wäre ein zweites Modell mit Blick auf die sinkende Nachfrage in Europa gar keine so schlechte Idee. Das Tesla Model Y alleine reicht jedenfalls nicht mehr aus. Doch das Video wirkt wie eine Nebelkerze, eine feste Zusage will Tesla hier nicht machen.

  1. Dom 🏆
    sagt am

    Vielleicht kommt ja der Roadster 🤡

    Antworten

