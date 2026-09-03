Xiaomi zeigt Präsenz: Elektroautos kommen 2027 nach Deutschland

Xiaomi hat in diesem Jahr einen der größten Messestände auf der IFA 2026 in Berlin und rückt dabei vor allem das Ökosystem der chinesischen Marke in den Fokus. Hier steht 2027 ein wichtiger Schritt mit Elektroautos in Europa an.

Vor Ort ist nicht nur der Xiaomi Vision Gran Turismo zu sehen, ein Konzept von Xiaomi, sondern auch die neue SU7-Serie, inklusive der Top-Version „Ultra“.

Xiaomi hat im Vorfeld der Messe gegenüber Medien betont, dass die Elektroautos der Marke ab 2027 definitiv in Deutschland erhältlich sein werden. Wir wissen aber, dass das eher in der zweiten Jahreshälfte passiert, vielleicht ja zur IFA 2027?

Man bereitet sich jedenfalls auf den Markteintritt in Europa vor und will Präsenz auf den großen Veranstaltungen zeigen. Interessant ist allerdings, dass man fast alle Modelle und Versionen dabei hat, sogar das Konzept, aber nicht den YU7, also den SUV. Das lässt mich vermuten, dass dieser noch nicht 2027 bei uns starten wird.

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