Sony Xperia 1 VIII vorgestellt: Neues „ORE-Design“ und bessere Kamera

Sony hat heute das Xperia 1 VIII vorgestellt, welches man mittlerweile auch gerne als „neues Xperia 1“ positioniert, weil die römische Zahl doch langsam etwas lang wird. Mal schauen, ob es also noch ein Xperia 1 IX oder Xperia 1 X geben wird.

Doch Sony hält an Smartphones fest, das steht fest, wir sprechen also nur über mögliche Namen, neue Flaggschiff dürften für 2027 und 2028 geplant sein. Was erwartet uns in diesem Jahr? Unter anderem das neue „ORE-Design“, so Sony.

Nach vielen Jahren hat sich Sony für einen neuen Kamerabuckel entschieden, der sich von dem alten Design unterscheidet, es bleibt aber beim matten Finish und es gibt vier Farben zum Start, neben Schwarz und Silber auch noch Rot und Gold.

Die Front bleibt weitestgehend unverändert, wie auch das Display und die Ränder, es gab ja Gerüchte, dass Sony auf ein Loch setzt. Und auch der 3,5-Anschluss für Kopfhörer ist noch vorhanden, so viel ändert Sony beim Design also auch nicht.

Unter der Haube werkelt der Snapdragon 8 Elite Gen 5, den wir seit einer Weile von vielen anderen Smartphones kennen, und es gibt einen komplett neuen 1/1,56-Zoll-Bildsensor für die Tele-Kamera, bei dem Sony bessere Zoom-Fotos verspricht.

Ebenfalls neu ist ein KI-Kamera-Assistent, der euch Vorschläge bei der Optik, dem Bokeh-Effekt und mehr liefern kann. Sony möchte dafür sorgen, dass ihr mit KI noch „kreativer“ werdet. Der Assistent ist Teil der bekannten Xperia Intelligence.

Preis? Es geht bei 1.499 Euro los, der Vorverkauf startet heute und zum Start gibt es direkt den Sony WH-1000XM6 für Vorbesteller dazu. Das ist ein netter Bonus, der den Preis direkt, je nach Kurs im Online Handel, um knapp 350 Euro senkt.

Die Version mit 1 TB Speicher in „Native Gold“ gibt es übrigens nur direkt bei Sony im hauseigenen Online Shop, die anderen Versionen und Farben wird es bei „ausgewählten“ Händlern geben. Weitere Details zum Xperia VIII gibt es bei Sony.