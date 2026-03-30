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YouTube erweitert Android Auto um Hintergrundsteuerung

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Bild: Unsplash / Zulfugar Karimov

Das Google-Unternehmen YouTube erweitert Android Auto um einfache Steuerfunktionen für die Audiowiedergabe im Hintergrund.

Die Funktion wird schrittweise ausgerollt und ist inzwischen auf verschiedenen Geräten, Konten und App-Versionen verfügbar. Auch Nutzerberichte bestätigen die breitere Verfügbarkeit. Android Auto übernimmt dabei weiterhin die Audioausgabe vom Smartphone, ergänzt nun aber zusätzliche Steueroptionen für bestimmte Apps.

Neu ist, dass YouTube in den Medien-Widgets von Android Auto erscheint. Nutzer können Inhalte starten oder pausieren sowie zum nächsten Video springen. Eine vollständige Integration mit eigener App-Oberfläche oder Videowiedergabe im Fahrzeug ist jedoch nicht vorgesehen.

YouTube in Android Auto: Funktionsumfang bleibt begrenzt

Die Steuerung beschränkt sich auf grundlegende Funktionen. Ein Vorspulen innerhalb eines Videos ist nicht möglich, stattdessen wird immer direkt zum nächsten Inhalt gewechselt. Auch Lenkradbedienelemente unterstützen ausschließlich diese eingeschränkten Befehle.

Wichtige Voraussetzungen im Überblick

  • Keine Videowiedergabe im Fahrzeug
  • Nur einfache Play- und Skip-Steuerung
  • YouTube Premium erforderlich (wegen der Hintergrundwiedergabe)
  • Auch im günstigeren Premium Lite enthalten

Die Funktion kann für Audioinhalte wie Podcasts oder längere Videos sinnvoll sein. Ich sehe die Neuerung als pragmatischen Zwischenschritt, der vor allem für Audio-Nutzer relevant ist, während die Erwartungen an eine vollständige App vorerst leider unerfüllt bleiben.

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29. März 2026 | Jetzt lesen →

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