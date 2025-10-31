YouTube: Google hat eine neue Strategie für TVs

Google möchte ein neues Image auf euren Smart TVs aufbauen und in Zukunft wie ein normaler Streamingdienst wahrgenommen werden. Daher baut man die Optik jetzt nach und nach um und wird in Zukunft wie Netflix oder Disney+ aussehen.

Die Idee ist, so Google, dass YouTube-Nutzer in Zukunft nicht einfach nur ein Video auf ihrer Startseite aussuchen und die App dann wieder verlassen, man will ihnen dort vermehrt Video-Reihen, Shows und aufwändigere Formate präsentieren.

Im Gespräch mit The Verge betont Kurt Wilms, dass man nicht einfach nur eine Alternative für Streamingdienste sein möchte, man möchte die erste Anlaufstelle nach dem Start des Smart TVs sein. Laut Google schauen immer mehr Menschen ihre YouTube-Inhalte am TV und diesem Trend soll sich die App jetzt anpassen.

YouTube befindet sich also in einem Wandel und erlaubt YouTubern selbst endlich auch mal hochwertigere und größere Thumbnails, die dann auf einem großen TV-Bildschirm besser aussehen. Als jemand, der sehr viele YouTube-Inhalte auf dem TVs konsumiert (und YouTuber ist), klingt das nach einer spannenden Entwicklung.