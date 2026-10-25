Unterhaltung

Zattoo startet zwei neue Weihnachtsangebote für Filmfans

René Hesse
Von
Zattoo (KI)

Der Streaminganbieter Zattoo erweitert sein Programm um zwei Weihnachtssender, die bis Ende Januar 2027 rund um die Uhr Filme zeigen.

Mit All Christmas startet ein neuer Kanal, den Zattoo gemeinsam mit OneGate Media und Tiberius Film betreibt. Gleichzeitig kehrt der saisonale Sender Weihnachtskino von PLAION PICTURES zurück. Beide Angebote stehen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in HD zur Verfügung.

Zattoo zeigt Weihnachtsfilme auf zwei eigenen Kanälen

All Christmas konzentriert sich vor allem auf romantische Geschichten rund um die Weihnachtszeit. Zum Programm gehören unter anderem Ein Prinz zu Silvester, Country Christmas – Ein Song für die Liebe und Destined At Christmas – Schicksalhafte Weihnachtstage.

Der zweite Sender, Weihnachtskino, setzt ebenfalls auf festliche Unterhaltung. Hier laufen beispielsweise Thomas Kinkade – Die Weihnachtshütte und Coming Home for Christmas – Eine Familie zur Bescherung.

Die wichtigsten Informationen im Überblick:

  • All Christmas ist ein neuer, von Zattoo betriebener Weihnachtskanal.
  • Weihnachtskino von PLAION PICTURES kehrt saisonal zurück.
  • Beide Sender zeigen rund um die Uhr Weihnachtsfilme in HD.
  • Verfügbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
  • Die Ausstrahlung läuft bis Ende Januar 2027.

Zattoo erweitert damit sein Angebot an zeitlich begrenzten Themenkanälen. Statt einzelne Weihnachtsfilme gezielt auszuwählen, können Zuschauer einfach einen der beiden Sender einschalten und sich durch das laufende Programm unterhalten lassen.

Der Start im Oktober dürfte für manche etwas früh kommen. Andererseits haben Weihnachtsfilme längst ihre eigene Fangemeinde, die offenbar nicht erst auf den Advent warten möchte.

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