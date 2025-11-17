ZDF beendet SD-Ausstrahlung

Ab dem 18. November 2025 werden die Programme des ZDF, darunter ZDF, ZDFinfo, ZDFneo, 3sat und KiKA, wie bereits angekündigt nur noch in HD-Qualität ausgestrahlt.

In Deutschland hat der Empfang in SD-Qualität kaum noch Bedeutung, da inzwischen fast alle Haushalte auf HD umgestiegen sind. Damit geht eine Ära zu Ende, in der die Zuschauer etwa 15 Jahre lang die Wahl zwischen SD- und HD-Qualität hatten.

Mit der Einstellung der SD-Ausstrahlung senkt das ZDF eigenen Angaben zufolge die Kosten für die Programmverbreitung und setzt die Rundfunkbeiträge somit effizienter ein.

Vodafone, der größte Kabelnetzbetreiber Deutschlands mit mehr als 8 Millionen TV-Kunden, zeigt die Programme ZDF, ZDFneo, ZDFinfo, 3sat und KiKA ab dem 18. November ebenfalls nur noch in HD-Qualität. Auch PŸUR und weitere Kabelnetzanbieter vollziehen diesen Schritt zum morgigen Stichtag.

Die beiden Partnerprogramme ARTE und phoenix, die in Kooperation mit der ARD betrieben werden, haben ihre SD-Ausstrahlung bereits vor drei Jahren eingestellt.