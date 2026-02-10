Zweite Generation des Snapdragon X: Leistungssteigerungen sind zu erwarten

Mit der Prozessor-Modellreihe Snapdragon X hat der US-amerikanische Halbleiterhersteller Qualcomm in der Vergangenheit einen durchaus potenten und leistungsfähigen Prozessor auf den Markt gebracht. Dadurch ist der Vorsprung, den Intel und insbesondere Apple in den letzten Jahren aufgebaut haben, ein Stück kleiner geworden. Insbesondere die Windows-Plattform profitiert davon, denn der Snapdragon X Elite und X Plus bieten deutlich bessere Akkulaufzeiten und Performance.

Qualcomm will auch mit der zweiten Generation punkten

Doch Qualcomm will sich nicht ausruhen und noch in diesem Jahr die zweite Generation seiner Prozessoren offiziell auf den Markt bringen. Sowohl der Snapdragon X2 Elite Extreme als auch der Snapdragon X2 Elite und der Snapdragon X2 Plus sollen noch leistungsfähiger sein und die neuesten Entwicklungen umfassen, die einen Copilot+-PC ausmachen – das geht aus der Pressemitteilung zur Enthüllung im letzten Jahr hervor.

Der YouTube-Kanal „Hardware Canucks“ hatte nun die Möglichkeit, die Prozessoren der gesamten Modellreihe unter die Lupe zu nehmen und einige Tests durchzuführen. Dabei wurden sie mit dem Apple M5, dem Intel Ultra X9, dem Intel Ultra 9, dem AMD Ryzen AI 9 HX und dem Vorgängermodell Snapdragon X1 verglichen. Anhand verschiedener Testsoftware ist eine deutliche Steigerung der Leistung zu erkennen.

Auch Kompatibilitätsprobleme, wie die Funktion des Kernel-Level-Anti-Cheats, sollen der Vergangenheit angehören. Die ersten Geräte mit der neuen Snapdragon-Generation werden in der ersten Jahreshälfte erwartet. Im angehängten Video werden weitere Details gezeigt:

Ich bin zwar hauptsächlich Mac-Anwender, bin aber trotzdem sehr gespannt, wie sich die neuen Snapdragon-Prozessoren schlagen werden. Die neuen Prozessoren sind eine Offenbarung für Windows-Anwender, die jahrelang unter den Prozessoren von Intel mit Problemen wie Akkulaufzeit, Performance und Lüfterproblematik „geplagt“ waren.

Ebenso bin ich auch gespannt, wie Intel selbst auf die Prozessoren reagiert. Mit den Prozessoren der Lunar Lake-Modellreihe hat Intel durchaus gezeigt, dass man mithalten kann – und die kommende Panther Lake-Modellreihe soll noch stärker, schneller und akkuschonender sein als der Vorgänger.