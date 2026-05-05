007 First Light: So lange dauert die Kampagne

In wenigen Wochen erscheint für mich eines der Spiele, auf die ich in diesem Jahr fast schon am meisten gespannt bin, da Hitman und Uncharted zu den besten Spiele für mich gehören und IOI das in 007 First Light kombinieren wird. Und dann wäre da noch die Bond-Marke, die mich ebenfalls seit der Kindheit begleitet.

Die ersten Eindrücke zum neuen Spiel waren bisher positiv und mein Eindruck wird immer besser, es gibt sogar einen richtigen Bond-Song. Doch wie lange wird euch die Kampagne beschäftigen? Der YouTuber „JorRaptor“ will von IOI erfahren haben, dass die Kampagne etwa 20 Stunden dauert, das war bisher nicht bekannt.

Weitere Inhalte sollen nach dem Launch kommen, das ist auch bereits bestätigt, IOI hat also eine Roadmap für 007 First Light geplant. Mal schauen, ob wir vielleicht auch sowas wie den Freelancer-Modus von Hitman bekommen, sowas könnte ich mir bei Bond auch sehr gut vorstellen. Aber erst muss die Kampagne überzeugen.