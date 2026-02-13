Gaming

Das neue 007-Spiel sieht immer besser aus

Autor-Bild
Von
|

Als IOI bekannt gab, dass man ein 007-Spiel entwickelt, da rauschte es ehrlich gesagt an mir vorbei und ich habe mir nicht viel dabei gedacht. Doch je mehr man von 007 First Light zeigt, desto mehr glaube ich, dass das ein echtes Highlight ist.

Als Fan der Hitman-Spiele und Uncharted (und auch vielen Bond-Filmen) sieht mir das nach einer perfekten Kombination und sehr viel Unterhaltung aus. Nur schade, dass es auf den 27. Mai verschoben wurde, eigentlich war der 27. März geplant.

Während für viele GTA 6 in diesem Jahr das große Highlight ist, und da freue ich mich auch drauf, keine Frage, entwickelt sich dieses Spiel zum heimlichen Star des Jahres. Ich hoffe, dass IOI hier abliefert und es keine negative Überraschung gibt.

God of War: Neues Spiel „Sons of Sparta“ überraschend veröffentlicht

Zum Ende des 20. Jubiläums von God of War hatte Sony noch zwei Neuigkeiten für die State of Play dabei,…

13. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Das neue 007-Spiel sieht immer besser aus
Weitere Neuigkeiten
Wallbox Auto Laden Elektro Polestar
Elektroautos im Privatmarkt: Eigentümer fahren vor, Mieter bleiben zurück
in Mobilität
Microsoft will „humanistische Superintelligenz“ entwickeln
in Marktgeschehen
Steam Deck OLED ist in vielen Ländern ausverkauft
in Gaming
Scars of Kosmora: Es kommt ein neues Kena-Spiel
in Gaming
God of War: Neues Spiel „Sons of Sparta“ überraschend veröffentlicht
in Gaming
Europäische Aufsichtsbehörden warnen vor KI- und Krypto-Betrug
in Fintech
Sony WF-1000XM6: Neuer Flaggschiff-Kopfhörer für 2026 vorgestellt
in Audio
Xiaomi bringt den Mijia Waschtrockner Pro 9 kg auf den deutschen Markt
in Smart Home
Zattoo
Italienische TV-Hits kommen zu Zattoo
in News
Versandapotheke im dm-Shop: Wettbewerbszentrale zieht vor Gericht
in Handel