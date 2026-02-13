Das neue 007-Spiel sieht immer besser aus

Als IOI bekannt gab, dass man ein 007-Spiel entwickelt, da rauschte es ehrlich gesagt an mir vorbei und ich habe mir nicht viel dabei gedacht. Doch je mehr man von 007 First Light zeigt, desto mehr glaube ich, dass das ein echtes Highlight ist.

Als Fan der Hitman-Spiele und Uncharted (und auch vielen Bond-Filmen) sieht mir das nach einer perfekten Kombination und sehr viel Unterhaltung aus. Nur schade, dass es auf den 27. Mai verschoben wurde, eigentlich war der 27. März geplant.

Während für viele GTA 6 in diesem Jahr das große Highlight ist, und da freue ich mich auch drauf, keine Frage, entwickelt sich dieses Spiel zum heimlichen Star des Jahres. Ich hoffe, dass IOI hier abliefert und es keine negative Überraschung gibt.