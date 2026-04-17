Gaming

First Light: Das 007-Spiel bekommt einen richtigen Bond-Song

Autor-Bild
Von
Google News
|

Was wäre ein neuer Bond-Film ohne einen neuen Titelsong, und genau das dachte man sich auch bei Amazon und IOI, denn First Light bekommt ein eigenes Lied. Es wird von der bekannten Lana Del Rey gesungen und David Arnold komponiert.

Der Song ist ab heute verfügbar, man wird außerdem noch heute das Intro mit dem entsprechenden Song als Video veröffentlichen. Das Spiel selbst erscheint am 27. Mai, ursprünglich war es mal für den 27. März geplant und wurde verschoben.

Assassin’s Creed: Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli 2026

Ubisoft zeigte diese Woche ersten Medien das neue Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, was ein Remake von Assassin’s Creed: Black…

17. April 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / First Light: Das 007-Spiel bekommt einen richtigen Bond-Song
Weitere Neuigkeiten
Google Pixelbook Go Header
Google könnte neuen Pixel Laptop entwickeln
in Computer
Android 17: Das Update ist fertig und bringt eine Überraschung mit
in Firmware und Updates
Google: Das steckt hinter dem neuen „Pixel Glow“ für Smartphones
in Firmware und Updates
Assassin’s Creed: Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli 2026
in Gaming
Volkswagen Vw Id2 Gti Konzept Header
GTI wird elektrisch: Volkswagen beendet das GTX-Branding
in Mobilität
Mercedes: Elektrischen C-Klasse ist ein „Rückzugsort der Extraklasse“
in Mobilität
Geely mit Kampfansage an den deutschen Markt
in Mobilität
Spotify Logo Header 2024
Spotify spendiert den Tablets mehr Aufmerksamkeit
in Dienste
Amazon hat einen neuen Deutschland-Hauptsitz
in Handel
Dacia Logo Header
Dacia bereitet zweites Elektroauto vor und wird wieder sehr günstig
in Mobilität