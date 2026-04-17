First Light: Das 007-Spiel bekommt einen richtigen Bond-Song

Was wäre ein neuer Bond-Film ohne einen neuen Titelsong, und genau das dachte man sich auch bei Amazon und IOI, denn First Light bekommt ein eigenes Lied. Es wird von der bekannten Lana Del Rey gesungen und David Arnold komponiert.

Der Song ist ab heute verfügbar, man wird außerdem noch heute das Intro mit dem entsprechenden Song als Video veröffentlichen. Das Spiel selbst erscheint am 27. Mai, ursprünglich war es mal für den 27. März geplant und wurde verschoben.