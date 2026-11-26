Klarmobil bietet zum Black Friday eine monatlich kündbare Allnet-Flat mit 100 GB im Vodafone-Netz für dauerhaft 9,99 Euro an.

Interessant ist neben dem großen Datenvolumen die Preisgestaltung: Die monatlichen 9,99 Euro gelten auch ab dem 25. Vertragsmonat. Eine Anschlussgebühr fällt ebenfalls nicht an. Im Vergleich zur letzten Aktion spart man noch mal zusätzlich einen Euro pro Monat.

Klarmobil mit 100 GB für 9,99 Euro: Die Tarifdetails

Die Black-Friday-Aktion von klarmobil umfasst folgende Konditionen:

Anbieter: klarmobil

klarmobil Tarif: Allnet-Flat 100 GB

Allnet-Flat 100 GB Mobilfunknetz: Vodafone

Vodafone Datenvolumen: 100 GB

100 GB Geschwindigkeit: 5G mit bis zu 100 Mbit/s

5G mit bis zu 100 Mbit/s Telefonie und SMS: jeweils Flatrate

jeweils Flatrate Grundgebühr: dauerhaft 9,99 Euro monatlich

dauerhaft 9,99 Euro monatlich Ab dem 25. Monat: weiterhin 9,99 Euro

weiterhin 9,99 Euro Anschlusspreis: 0 Euro

0 Euro Vertragslaufzeit: monatlich kündbar

monatlich kündbar Vertragsbeginn: flexibel bis zum 31. Dezember 2026 wählbar

Bei durchgehender Nutzung ergeben sich damit über 24 Monate insgesamt 239,76 Euro Grundgebühren. Da der Tarif ohne Anschlusspreis angeboten wird, kommt zumindest an dieser Stelle nichts hinzu.

Rufnummernmitnahme mit kleiner Einschränkung

Die bisherige Rufnummer lässt sich kostenlos mitnehmen. Eine Ausnahme gibt es allerdings: Wer bereits einen klarmobil-Tarif im Vodafone-Netz nutzt, kann seine Nummer aus technischen Gründen nicht in den neuen Vertrag übertragen.

Der Vertragsbeginn lässt sich bis Ende Dezember verschieben. Das macht die Aktion auch für einen späteren Wechsel interessant.

Für Nutzer mit hohem Datenverbrauch ist das Angebot durchaus attraktiv. 100 GB, 5G und eine monatliche Kündigungsmöglichkeit sind für 9,99 Euro eine überzeugende Kombination. Positiv ist, dass keine Preiserhöhung nach zwei Jahren vorgesehen ist.

Wer deutlich weniger Daten benötigt, muss allerdings nicht zwangsläufig zu einem 100-GB-Tarif greifen. Für Vielnutzer ist die klarmobil Allnet Flat im Vodafone-Netz dagegen eine interessante Option, gerade weil die sonst bei Aktionen häufig anzutreffende langfristige Vertragsbindung entfällt.

Zur Aktion →

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