Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat eine Änderungsklausel von Vodafone für unwirksam erklärt und damit die Position betroffener Kunden gestärkt.

Das Urteil vom 26. November 2026 betrifft eine Klausel, mit der Vodafone Vertragsbedingungen einseitig ändern wollte. Konkrete Gründe für solche Änderungen waren darin nicht genannt. Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hatte dagegen geklagt und nun in zweiter Instanz Recht bekommen.

Vodafone-Preiserhöhungen seit 2023 im Fokus

Hintergrund sind die Preiserhöhungen, die Vodafone ab Frühjahr 2023 bei zahlreichen laufenden Festnetz-Internet-Verträgen vorgenommen hat. Viele Kunden zahlen seitdem monatlich fünf Euro zusätzlich.

Das Landgericht Düsseldorf hatte die umstrittene Klausel zunächst noch für wirksam gehalten. Nach einer Grundsatzentscheidung des Europäischen Gerichtshofs im September 2026 hat das Oberlandesgericht Düsseldorf inzwischen anders entschieden und Vodafone zur Unterlassung verurteilt.

Allerdings bedeutet das Urteil nicht, dass Vodafone automatisch Geld zurückzahlen muss. Dafür läuft ein separates Verfahren vor dem Oberlandesgericht Hamm. Die Sammelklage der Verbraucherzentrale soll erreichen, dass Kunden ihre zu viel gezahlten Beträge erstattet bekommen.

Vodafone-Sammelklage: Mehr als 121.000 Teilnehmer

Bis November 2026 haben sich bereits mehr als 121.000 Menschen der Sammelklage angeschlossen. Weitere Betroffene können weiterhin kostenlos teilnehmen.

Dabei spielt es laut Verbraucherzentrale keine Rolle, ob der betreffende Vodafone-Vertrag inzwischen gekündigt wurde oder noch besteht.

Wer prüfen möchte, ob er betroffen ist, kann den Klagecheck der Verbraucherzentrale nutzen. Die eigentliche Anmeldung erfolgt anschließend über das Klageregister beim Bundesamt für Justiz.

Wichtig ist diese Registrierung auch wegen der Verjährung möglicher Ansprüche. Eine erfolgreiche Sammelklage könnte den Teilnehmern direkte Rückzahlungen ermöglichen.

Vodafone darf sich nach dem aktuellen Urteil jedenfalls nicht mehr auf die beanstandete Klausel stützen, um einseitige Preiserhöhungen zu rechtfertigen. Für die tatsächliche Erstattung ist allerdings noch das weitere Verfahren entscheidend.

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