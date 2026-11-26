Audi passt seine Strategie für China an, wo es derzeit gar nicht gut läuft, und plant eine Änderung bei der neuen Submarke AUDI (die es nur in China gibt). Das Audi die elektrischen Modelle nicht in den erhofften Stückzahlen an Kunden verkaufen kann, schwenkt man um und bringt den SUV als Range Extender auf den Markt.

Der E7X bekommt also einen kleinen Verbrenner spendiert, der die Reichweite des Elektroautos steigert. Range Extender (EREVs) sind in China durchaus beliebt, die Frage ist nur, ob das wirklich das Problem von AUDI ist. Audi funktioniert als Marke nicht mehr so gut, weder mit noch ohne Ringe, am Antrieb liegt es dort weniger.

Doch wir werden 2027 sehen, ob dieser Schritt die Lage ändert und AUDI zum erhofften Erfolg verhelfen wird. Eigentlich sollte AUDI eine vollelektrische Marke von Audi und SAIC sein, daran glaubt man vorerst nicht mehr. Bisher deutet sich übrigens nicht an, dass Audi bei uns auch Elektroautos als EREVs umbauen wird.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗