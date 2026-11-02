Happy SIM startet Black-Week-Vorbereitungen: 100 GB für unter 10 Euro

Der Mobilfunkanbieter Happy SIM startet seine Black-Week-Vorbereitungen mit drei vergünstigten 5G-Tarifen ab 7,99 Euro monatlich.

Das neue Portfolio umfasst Allnet-Flats mit 25, 50 oder 100 GB Datenvolumen. Alle drei Varianten sind ab sofort zu reduzierten Preisen erhältlich und lassen sich wahlweise mit 24 Monaten Laufzeit oder als flexible Variante buchen. Die monatlichen Kosten sind dabei identisch.

Happy SIM: 100 GB für 9,99 Euro im Monat

Die neuen Tarife nutzen das 5G-Netz von Telefónica und bieten jeweils bis zu 50 Mbit/s im Download. Telefonate und SMS innerhalb Deutschlands sind als Flatrate enthalten.

Die drei Tarifoptionen im Überblick:

25 GB: 7,99 Euro monatlich statt 24,99 Euro

7,99 Euro monatlich statt 24,99 Euro 50 GB: 8,99 Euro monatlich statt 34,99 Euro

8,99 Euro monatlich statt 34,99 Euro 100 GB: 9,99 Euro monatlich statt 39,99 Euro

Besonders interessant ist der 100-GB-Tarif für 9,99 Euro. Gegenüber der 50-GB-Variante gibt es hier für nur einen Euro zusätzlich das doppelte Datenvolumen.

Bei einer Laufzeit von 24 Monaten entfällt der Anschlusspreis vollständig. Für den 100-GB-Tarif ergeben sich damit über die Mindestlaufzeit Gesamtkosten von 239,76 Euro.

Wer sich nicht für zwei Jahre binden möchte, kann die Tarife auch mit einer Laufzeit von einem Monat wählen. Die Grundgebühren bleiben unverändert, allerdings fällt dann einmalig ein Anschlusspreis von 9,99 Euro an.

Die gesamte Tarifauswahl von Happy SIM ist damit vor allem für Nutzer interessant, die viel Datenvolumen zu einem niedrigen Monatspreis suchen. Dass die flexible Variante lediglich einen einmaligen Aufpreis kostet, macht die Entscheidung für eine längere Vertragsbindung diesmal weniger zwingend.

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