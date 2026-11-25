Der Mobilfunkanbieter freenet bietet zur Black Week einen monatlich kündbaren Tarif mit 200 GB im Telekom-Netz für 16,99 Euro an.

Die Aktion startet ab sofort und knüpft an den bisher verfügbaren Tarif an, der zuletzt allerdings ein Euro pro Monat teurer geworden war. Interessant ist bei der 200 GB Allnet-Flat von freenet vor allem die Kombination aus großem Datenvolumen, flexibler Laufzeit und dauerhaftem Grundpreis. Auch ab dem 25. Vertragsmonat bleibt es bei den monatlichen 16,99 Euro.

freenet: 200 GB mit 5G im Telekom-Netz

Die maximale Downloadgeschwindigkeit liegt bei 100 Mbit/s. Der Anschlusspreis entfällt bei Erteilung einer Werbeerlaubnis. Die Konditionen des Black-Week-Angebots von freenet im Überblick:

Grundpreis: dauerhaft 16,99 Euro pro Monat

Netz: Telekom

Datenvolumen: 200 GB pro Monat

Geschwindigkeit: 5G mit bis zu 100 Mbit/s

Telefonie und SMS: Allnet-Flat

Vertragslaufzeit: monatlich kündbar

Anschlusspreis: 0 Euro (bei Werbeerlaubnis)

Exklusives Aktionsangebot

Wer seine bisherige Rufnummer mitbringen möchte, kann das kostenlos tun. Ausgeschlossen ist allerdings die Rufnummernmitnahme von einem bestehenden freenet-Tarif im Telekom-Netz. Der Vertragsbeginn lässt sich bei Abschluss des Tarifs flexibel bis zum 31. Dezember 2026 wählen.

Viel Datenvolumen ohne lange Vertragsbindung

Gerade für Vielnutzer ist das Angebot preislich attraktiv. Die monatliche Kündbarkeit und der dauerhaft geltende Grundpreis sind dabei mindestens ebenso interessant wie die 200 GB. Wer hingegen nur wenige Gigabyte im Monat verbraucht, dürfte mit einem kleineren Tarif auskommen.

Die 200 GB Allnet-Flat zum Aktionspreis ist ausschließlich über den Direktlink erhältlich und wird nicht auf den regulären Konzernwebseiten aufgeführt. Ein konkretes Enddatum der Aktion ist nicht bekannt.

Zur Aktion →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗