Wer aktuell eines der „günstigen“ Elektroautos aus dem VW-Konzern bestellen möchte, wie den VW ID Polo oder Skoda Epiq, der muss auf teils extrem lange Wartezeiten blicken. Was eine gute und schlechte Nachricht zugleich für VW ist.

Doch man war von diesem Ansturm komplett überrascht, wie Martin Jahn, der bei VW für den Vertrieb verantwortlich ist, bei Edison betont hat. Man sei zwar „sehr zufrieden, dass das Interesse so groß ist“, ist aber von 20 Prozent Auftragseingang ausgegangen. In einigen Märkten liegt man schon bei 60 Prozent, das sei „massiv“.

Als man diese Modelle plante, hat man nicht damit gerechnet, denn „die Nachfrage hat sich komplett gedreht“. Und jetzt? Volkswagen fährt die Produktion hoch, aber wir haben bereits gehört, dass das mit Blick auf die Bauteile gar nicht so leicht ist.

Volkswagen: Neuer ID.3 statt ID Polo

Es dürfte noch ein halbes Jahr dauern, bis man die Produktion spürbar steigert und 2027 wird die Lage sicher schwierig bleiben. Was, wenn man jetzt so einen neuen und elektrischen Flitzer möchte? Muss man zur Konkurrenz aus China? Das ist eine Option, aber aktuell sind vielleicht auch gute Angebote für andere Modelle drin:

Wenn das Modell von uns kommt, besteht natürlich die Möglichkeit, statt eines ID. Polo zum Beispiel einen ID.3 Neo zu kaufen. Da gucken wir, ob wir unseren Kunden ein anderes passendes Fahrzeug aus unserem Produktportfolio mit attraktiven Ideen schmackhaft machen.

Man wird einen VW ID.3 Neo nicht zum Preis des VW ID Polo und einen Cupra Born nicht zum Preis des Cupra Raval bekommen, aber das klingt so, als ob Händler einen Spielraum haben, damit Kunden bei diesen Wartezeiten nicht wieder gehen.

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