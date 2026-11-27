Vodafone hat im Oktober 185 Modernisierungen im Kabelnetz umgesetzt und seine Glasfaser-Reichweite um 78.000 Anschlüsse erweitert.

Von den Arbeiten am Kabelnetz sollen rund 40.000 Haushalte in 53 Städten und Gemeinden profitieren. Vodafone verspricht zusätzliche Kapazitäten und stabilere Internetverbindungen. Im Vergleich zum September mit 147 Maßnahmen wurde das Modernisierungstempo um rund 26 Prozent erhöht.

Vodafone will Engpässe im Kabelnetz reduzieren

Der Großteil der Arbeiten entfiel auf 158 sogenannte Segmentierungen. Dabei werden bestehende Netzbereiche aufgeteilt, sodass sich weniger Haushalte die verfügbare Bandbreite teilen müssen. Gerade zu Stoßzeiten kann das für weniger Engpässe sorgen.

Weitere 27 Maßnahmen betrafen den sogenannten Fiber-Deep-Ausbau. Hier wird Glasfaser tiefer in das bestehende Kabelnetz verlegt, um die Infrastruktur leistungsfähiger zu machen.

Das ist durchaus sinnvoll, denn höhere Maximalgeschwindigkeiten auf dem Papier helfen wenig, wenn die verfügbare Bandbreite abends knapp wird. Konkrete Angaben dazu, wie stark sich die Geschwindigkeit oder Stabilität durch die Arbeiten tatsächlich verbessert hat, liefert Vodafone allerdings nicht.

Glasfaser-Reichweite steigt auf 15,8 Millionen Anschlüsse

Parallel wächst das Glasfaser-Angebot. Nach Unternehmensangaben können inzwischen 15,8 Millionen Haushalte und Unternehmen entsprechende Produkte über Vodafone buchen. Dazu gehören unter anderem:

2,1 Millionen vermarktbare Anschlüsse über OXG

Rund 590.000 Anschlüsse aus eigenen GigaGemeinde-Projekten

Weitere Anschlüsse über Kooperationen mit Glasfaser-Anbietern

Bei OXG sind bislang 1,1 Millionen Haushalte mit Glasfaser bis zum Gebäude erschlossen. Die höhere Zahl vermarktbarer Anschlüsse ist also nicht mit bereits fertig ausgebauten Hausanschlüssen gleichzusetzen.

Auch neue Projekte stehen an. In Unterschleißheim läuft der Ausbau für rund 2.000 Haushalte, in Salzgitter sind weitere 9.000 Anschlüsse geplant. Dort soll der Baustart in der zweiten Jahreshälfte 2027 erfolgen.

In Würzburg wollen OXG und die Stadtwerke zudem rund 15.000 Haushalte in Zellerau und Grombühl erschließen. Unabhängig davon hat OXG dort bereits den Ausbau für mehr als 36.900 Glasfaser-Anschlüsse begonnen.

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