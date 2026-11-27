Die smarte IKEA-Steckdose GRILLPLATS erhält mit Firmware 1.4.12 ein Update, das fehlerhafte Messwerte korrigieren soll.

IKEA hat die neue Firmware am 26. November 2026 veröffentlicht. Laut dem offiziellen Changelog wurde ein Fehler behoben, durch den die Steckdose zu hohe Messdaten melden konnte. Weitere Änderungen nennt IKEA für diese Version nicht.

Die GRILLPLATS ist eine smarte Innensteckdose mit Energiemessfunktion. Sie unterstützt Matter über Thread und lässt sich dadurch sowohl mit dem IKEA DIRIGERA Hub als auch mit anderen kompatiblen Smart-Home-Systemen verbinden.

IKEA GRILLPLATS: Update über Home Assistant installieren

Wer die Steckdose mit Home Assistant verwendet, kann die Aktualisierung direkt über die Oberfläche anstoßen. Dazu unter „Einstellungen → System → Updates“ manuell nach neuen Aktualisierungen suchen.

Anschließend sollte die neue Firmware angeboten werden. Bei mir hat das auf Anhieb funktioniert, die Aktualisierung ließ sich sofort installieren.

Die technischen Angaben zur neuen Version:

Firmware-Version: 1.4.12

Software-Version: 17039372

Unterstützte vorherige Software-Versionen: 17039360 bis 17039371

Den offiziellen Changelog findet ihr auf der IKEA-Webseite.

Gerade bei einer Steckdose mit Energiemessung sind korrekte Werte natürlich entscheidend. Wer die Daten beispielsweise in Home Assistant auswertet, möchte schließlich keine künstlich aufgeblähten Verbrauchswerte sehen. Wie stark die Abweichungen bisher ausfallen konnten, verrät IKEA allerdings nicht.

Zu den Matter-Geräten bei IKEA →

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