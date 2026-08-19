congstar Prepaid Sommeraktion startet mit mehr Datenvolumen

Der Mobilfunkanbieter congstar erhöht ab heute vorübergehend das Datenvolumen seiner Prepaid-Tarife und senkt das Starterpaket auf 1 Euro.

Die erste Phase der Sommeraktion läuft vom 19. August bis 3. September 2026 und richtet sich an Neukunden. Neben dem vergünstigten Starterpaket erhalten diese bei Aktivierung ein Startguthaben in Höhe des jeweiligen Tarifpreises.

congstar Prepaid: Bis zu 300 GB im Jahrespaket

Besonders deutlich fällt das Plus beim Jahrespaket aus. Statt 240 GB stehen während der Aktion 300 GB zur Verfügung. Das entspricht 60 GB mehr Datenvolumen. Beim Prepaid Allnet M steigt das Volumen von 25 auf 33 GB, beim Tarif L von 40 auf 45 GB und beim XL von 50 auf 55 GB.

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

Allnet S: 7 GB statt 5 GB für 7 Euro je 4 Wochen

Allnet M: 33 GB statt 25 GB für 10 Euro

Allnet L: 45 GB statt 40 GB für 12 Euro

Allnet XL: 55 GB statt 50 GB für 16 Euro

Jahrespaket: 300 GB für 100 Euro pro Jahr

Alle Tarife enthalten laut congstar eine Allnet-Flat und Zugang zum 5G-Netz. Die maximale Geschwindigkeit liegt allerdings bei 25 Mbit/s im Download und 10 Mbit/s im Upload. Bei M, L, XL und dem Jahrespaket greift zusätzlich das GB+ Versprechen mit regelmäßig wachsendem Datenvolumen.

Zu den congstar Prepaid-Tarifen →

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