1&1 halbiert Bereitstellungspreis für Unlimited on demand

Das Unternehmen 1&1 senkt den Bereitstellungspreis für seine Unlimited on demand-Tarife deutlich.

Laut Mitteilung kostet die Bereitstellung bei den Unlimited on demand-Angeboten (SIM-only) ab sofort 19,90 Euro statt bisher 39,90 Euro. Damit halbiert sich die einmalige Zahlung, die bei Abschluss eines neuen Mobilfunktarifs anfällt. Die Änderung betrifft alle Varianten der Unlimited-Tarifreihe.

Wird das Volumen bei einem Tarif mit Unlimited on demand ausgeschöpft, können zusätzliche Daten in 1-GB-Schritten unbegrenzt oft hinzugebucht werden. Damit will der Anbieter eine flexible Nutzung ermöglichen, ohne dass eine starre Datenbegrenzung greift.

Wesentliche Punkte der Tarifänderung

  • Bereitstellungspreis nun 19,90 Euro statt 39,90 Euro
  • Gilt für alle Unlimited on demand-Tarife (SIM-only)
  • Unbegrenztes Nachladen in 1-GB-Schritten möglich

