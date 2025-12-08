1&1 halbiert Bereitstellungspreis für Unlimited on demand

Das Unternehmen 1&1 senkt den Bereitstellungspreis für seine Unlimited on demand-Tarife deutlich.

Laut Mitteilung kostet die Bereitstellung bei den Unlimited on demand-Angeboten (SIM-only) ab sofort 19,90 Euro statt bisher 39,90 Euro. Damit halbiert sich die einmalige Zahlung, die bei Abschluss eines neuen Mobilfunktarifs anfällt. Die Änderung betrifft alle Varianten der Unlimited-Tarifreihe.

Wird das Volumen bei einem Tarif mit Unlimited on demand ausgeschöpft, können zusätzliche Daten in 1-GB-Schritten unbegrenzt oft hinzugebucht werden. Damit will der Anbieter eine flexible Nutzung ermöglichen, ohne dass eine starre Datenbegrenzung greift.

Wesentliche Punkte der Tarifänderung

Bereitstellungspreis nun 19,90 Euro statt 39,90 Euro

Gilt für alle Unlimited on demand-Tarife (SIM-only)

Unbegrenztes Nachladen in 1-GB-Schritten möglich

