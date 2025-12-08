1&1 halbiert Bereitstellungspreis für Unlimited on demand
Das Unternehmen 1&1 senkt den Bereitstellungspreis für seine Unlimited on demand-Tarife deutlich.
Laut Mitteilung kostet die Bereitstellung bei den Unlimited on demand-Angeboten (SIM-only) ab sofort 19,90 Euro statt bisher 39,90 Euro. Damit halbiert sich die einmalige Zahlung, die bei Abschluss eines neuen Mobilfunktarifs anfällt. Die Änderung betrifft alle Varianten der Unlimited-Tarifreihe.
Wird das Volumen bei einem Tarif mit Unlimited on demand ausgeschöpft, können zusätzliche Daten in 1-GB-Schritten unbegrenzt oft hinzugebucht werden. Damit will der Anbieter eine flexible Nutzung ermöglichen, ohne dass eine starre Datenbegrenzung greift.
Wesentliche Punkte der Tarifänderung
- Bereitstellungspreis nun 19,90 Euro statt 39,90 Euro
- Gilt für alle Unlimited on demand-Tarife (SIM-only)
- Unbegrenztes Nachladen in 1-GB-Schritten möglich
Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.
in Tarife
in News
in Gaming
in News
in Smart Home | Update
in Anleitungen
in Firmware und OS
in Gaming
in News
in News