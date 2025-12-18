1und1

1&1 knackt großes 5G-Ziel: Viertel Deutschlands jetzt versorgt

1und1 5g Gigabit Antenne 0384

Das Unternehmen 1&1 hat mit seinem 5G-Mobilfunknetz 25 Prozent der deutschen Haushalte erreicht.

Nur zwei Jahre nach dem Start seiner mobilen Dienste meldet 1&1 die fristgerechte Erfüllung des ersten Flächenversorgungsziels der Bundesnetzagentur. Laut Unternehmensangaben deckt das Netz bis Ende 2025 ein Viertel aller deutschen Haushalte ab.

Bereits im November 2025 hatte 1&1 auch die Auflage zur „wettbewerblichen Unabhängigkeit“ durch die Migration sämtlicher Bestandskunden in das eigene Netz umgesetzt.

1&1 setzt Ausbau trotz Rechtsstreit fort

Obwohl das Verwaltungsgericht Köln im Jahr 2024 die Vergaberegeln der 5G-Frequenzauktion für rechtswidrig erklärte und die Bundesnetzagentur zur Neubescheidung verpflichtete, hält 1&1 an seinem Ausbaukurs fest. Seit dem Start des 1&1 Open-RAN-Netzes im Dezember 2023 nutzen nach Unternehmensangaben 12,5 Millionen Kunden das vollständig virtualisierte 5G-Netz.

Die Netzqualität wurde 2025 mehrfach ausgezeichnet, zuletzt im Benchmark-Test der Fachzeitschrift connect in Zusammenarbeit mit dem Netztester umlaut mit der Bewertung „sehr gut“. Das Kernnetzwerk von 1&1 verarbeitet laut Mitteilung sämtliche Sprach- und Datenverbindungen selbst, wodurch kurze Rufaufbauzeiten und stabile Übertragungsraten ermöglicht werden sollen.

Technische Merkmale des 1&1-Netzes:

  • Vollständig virtualisierte Open-RAN-Infrastruktur
  • Eigenes Core-Netz für Sprach- und Datendienststeuerung
  • National Roaming über Vodafone in Ausbauphasen

Ich finde bemerkenswert, wie konsequent 1&1 den Netzausbau trotz gerichtlicher Unsicherheit vorantreibt. Der Fokus auf eigene Infrastruktur und Open-RAN-Technologie zeigt, dass der Wettbewerb im deutschen Mobilfunkmarkt langfristig vielfältiger werden könnte.

