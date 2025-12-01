1&1 startet Vertragsmodell mit Treuevorteil

Das Unternehmen 1&1 erweitert sein DSL- und Glasfaserangebot um ein neues Vertragsmodell mit Treuevorteil für Neukunden.

Mit dem Modell „24+24“ richtet sich 1&1 an Kunden, die sich mindestens 48 Monate an das Unternehmen binden. Laut Unternehmensangaben erhalten Teilnehmer ab dem 11. Vertragsmonat einen monatlichen Rabatt von 10 Euro, der bereits vorzeitig auf die Grundgebühr angerechnet wird. Dadurch sollen langjährige Kunden erstmals von einem zusätzlichen Bonus profitieren.

In den ersten zehn Monaten zahlen Neukunden laut 1&1 eine reduzierte Grundgebühr von 9,99 Euro. Nach Ablauf dieser Phase greift der reguläre Tarifpreis abzüglich des Treuenachlasses. Die Aktion wird für alle DSL- und Glasfaser-Tarife angeboten, mit Ausnahme der Modelle ohne Laufzeit, der Young- und Business-Tarife.

1&1 startet langfristiges Festnetz-Vertragsmodell

Ebenfalls fortgesetzt wird laut Anbieter die Aktion „Doppelte Geschwindigkeit – gleicher Preis“. Dabei erhalten Kunden bei DSL 100 und DSL 250 jeweils die höhere Bandbreite zum Preis des niedrigeren Tarifs. Obacht: Ein Anspruch auf den Treuevorteil entsteht erst nach 48 Monaten Laufzeit, wobei im Fall einer vorzeitigen Vertragsbeendigung der gewährte Bonus zurückzuzahlen ist.

Alle Informationen zum 1&1-Angebot, zur Hardware und Optionen sowie Bestellmöglichkeiten sind online verfügbar.

Zu den 1&1 Festnetz-Tarifen →

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.