1&1: Störung im Mobilfunknetz am Warntag

Am Donnerstagvormittag meldeten zahlreiche Kunden des Anbieters 1&1 Ausfälle im Mobilfunknetz. Betroffen waren zeitweise auch Internet- und teilweise Festnetzverbindungen, wie aus Nutzerangaben hervorgeht.

Laut dem Portal „Alle Störungen“ gingen am 11. September ab etwa 11 Uhr vermehrt Meldungen über Verbindungsprobleme ein. Anscheinend gab es hier einen direkten Zusammenhang mit dem bundesweiten Warntag. Dabei werden Warnmeldungen auch über Cell Broadcast ausgespielt. Details dazu stehen aber noch aus.

Gegen 11.30 Uhr wurden über 18.000 Hinweise registriert. In vielen Fällen berichteten Kunden von fehlendem Mobilfunksignal und damit verbundenem Ausfall der Internetverbindung. Einzelne Rückmeldungen deuteten zusätzlich auf Störungen im Festnetz hin.

1&1 informiert über die Störung

Nach Unternehmensangaben lag eine größere Störung im Mobilfunknetz vor. Über die offizielle Hotline war zeitweise niemand direkt erreichbar, der Anrufbeantworter verwies jedoch auf die laufende Problembeseitigung. 1&1 gab also an, bereits an der Lösung zu arbeiten.

Erste Rückmeldungen von Kunden deuteten kurz nach 12 Uhr darauf hin, dass die Netzverbindung für einige bereits wieder hergestellt ist. Parallel dazu gingen auch die Zahl der eingehenden Störungsmeldungen beim Portal „Alle Störungen“ zurück.

