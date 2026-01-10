1822direkt: Prämienoffensive mit Girokonto, Depot und Tagesgeld

Die 1822direkt hat mehrere zeitlich befristete Prämienaktionen für Girokonto und Wertpapierdepot gestartet.

Die 1822direkt wirbt seit dieser Woche mit parallel laufenden Neukundenaktionen für das Girokonto GiroDirekt und das Wertpapierdepot. Beide Angebote richten sich an Kunden, die ihre Anträge zwischen dem 08.01.2026 und dem 02.03.2026 stellen und die jeweiligen Konten fristgerecht eröffnen. Je nach Nutzung sind laut Bankangaben Prämien von insgesamt bis zu 300 Euro möglich.

Für das GiroDirekt erhalten Neukunden eine Prämie von 100 Euro, wenn das Konto spätestens bis zum 16.03.2026 eröffnet wird.

Voraussetzung ist, dass in den ersten drei Kalendermonaten nach Erhalt der girocard jeden Monat mindestens drei Kartenzahlungen erfolgen. Bargeldabhebungen sind ausgeschlossen. Zusätzlich ist eine Einwilligung in den Erhalt elektronischer Werbeinformationen erforderlich, die bis zur Prämiengutschrift bestehen muss.

Prämien und Bedingungen beim Wertpapierdepot

Auch für das Wertpapierdepot bietet die 1822direkt eine gestaffelte Prämie von bis zu 200 Euro an. Nach der Depoteröffnung bis spätestens 16.03.2026 müssen Kunden mindestens eine von zwei definierten Bedingungen erfüllen. Laut Bank können beide Varianten auch kombiniert werden, um die maximale Prämie zu erhalten.

Optionen für die Depotprämie

100 Euro für drei Wertpapiertransaktionen ab jeweils 500 Euro

100 Euro für einen Sparplan ab 50 Euro monatlich über zwölf Monate

Kombination beider Bedingungen für bis zu 200 Euro Prämie

Mit der Depoteröffnung wird automatisch ein Tagesgeldkonto eingerichtet, das aktuell mit 2,25 Prozent p. a. für sechs Monate verzinst wird. Der Sonderzins gilt laut 1822direkt für Anlagebeträge bis 250.000 Euro und für Kunden ohne Tagesgeldkonto in den letzten zwölf Monaten.

Zusätzlich können Kunden über das Kunden werben Kunden Programm eine weitere Empfehlungsprämie von bis zu 100 Euro erhalten, womit sich die Gesamtprämie auf bis zu 300 Euro erhöht.

Ich sehe die Aktionen als breit angelegte Neukundenoffensive, bei der sich die maximale Prämie nur bei genauer Kenntnis und konsequenter Erfüllung aller Bedingungen ausschöpfen lässt.

Die 1822direkt ist eine 100%ige Tochter der Frankfurter Sparkasse, der viertgrößten Sparkasse in Deutschland. Seit 1996 ist die 1822direkt im Direktbanking tätig.

