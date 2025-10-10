1und1

1&1 startet Glasfaser-Tarife im Netz von Deutsche Glasfaser

1&1 bietet ab sofort Glasfaser-Tarife im Netz von Deutsche Glasfaser an. Laut Unternehmensangaben profitieren über 2,5 Millionen Haushalte, kleine Unternehmen und Freiberufler von den neuen Angeboten mit bis zu 1.000 Mbit/s.

Nach Angaben der Unternehmen wurde die technische Integration wenige Monate nach Vertragsabschluss abgeschlossen. Dazu gehörten die Anbindung der regionalen Netze von Deutsche Glasfaser an das bundesweite Transportnetz von 1&1 sowie umfangreiche Tests und Prozessabstimmungen.

Der Vermarktungsstart markiert laut beiden Firmen einen zentralen Meilenstein der im Juli 2025 vereinbarten Kooperation.

Im Rahmen der Kooperation sollen künftig über 2,5 Millionen Anschlüsse für 1&1 Glasfaser-Tarife nutzbar sein. Diese umfassen laut Anbieter verschiedene Highspeed-Optionen mit Downloadraten bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde.

