Der ADAC hat 72 Park-and-Ride-Anlagen in zwölf Städten getestet. 22 Anlagen fallen wegen Mängeln bei Komfort, Sicherheit oder ÖPNV durch.

Park-and-Ride soll Pendlern den Umstieg vom Auto auf Bus und Bahn erleichtern. Doch nicht überall funktioniert das überzeugend. Während 50 der untersuchten Anlagen mindestens ein ausreichendes Ergebnis erzielen, bewertet der ADAC 16 als mangelhaft und sechs sogar als sehr mangelhaft.

ADAC P+R-Test: Hamburg überzeugt, Hannover enttäuscht

Die beste Anlage im Test steht in München-Neuperlach-Süd. Sie erhält in sämtlichen Kategorien die Note „sehr gut“. Auch Hamburg schneidet bemerkenswert ab: Alle sechs untersuchten Anlagen erreichen die Bestnote.

Am anderen Ende landet Hannover-Ehlershausen. Dort kritisieren die Tester unter anderem fehlende Sicherheitsmaßnahmen, eingeschränkte Parkflächen und eine ÖPNV-Anbindung mit Abfahrtsabständen von mehr als 20 Minuten.

Schmale Stellplätze und fehlende Sicherheitsausstattung

Beim Nutzerkomfort offenbaren sich einige Schwächen. Von 29 mehrgeschossigen Anlagen besitzen 14 keinen Aufzug. An 26 Standorten sind die Stellplätze weniger als 2,50 Meter breit.

Auch bei der Sicherheit gibt es Nachholbedarf:

41 Anlagen bieten keine Möglichkeit, im Notfall Personal zu kontaktieren.

42 Anlagen haben keine Frauen- beziehungsweise Familienparkplätze.

Nur zwei von 52 Parkflächen im Freien sind vollständig videoüberwacht.

Bus und Bahn sind nicht immer schneller

An 28 Anlagen fahren öffentliche Verkehrsmittel im Berufsverkehr seltener als alle zehn Minuten. Bei 18 Standorten dauert die Weiterfahrt zu den untersuchten Musterzielen sogar länger als mit dem Auto.

Immerhin ist das Parken an 50 der 72 Anlagen kostenlos. Wo Gebühren anfallen, reichen die Tagespreise von einem Euro bis zwölf Euro.

Ein weiteres Problem ist die Planbarkeit: Bei 28 Anlagen fehlen online Informationen zur aktuellen oder prognostizierten Belegung. Nur 17 Standorte besitzen eine Restplatzanzeige vor Ort.

Wer Autofahrer zum Umsteigen bewegen will, muss ihnen schon etwas mehr bieten als die Aussicht auf einen vollen Parkplatz und 20 Minuten Wartezeit auf die nächste Bahn. Da darf sich niemand wundern, wenn viele lieber gleich im Auto sitzen bleiben.

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