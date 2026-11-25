Amazon wird kein Automobilhersteller und auch kein direkter Autohändler, aber man bringt die Plattform „Amazon Autos“ offiziell nach Europa. Es geht, was sich bereits angedeutet hat, zunächst mit einem erst Testlauf in Großbritannien los.

Dort wird man „Anfang 2027“, genauer wurde man noch nicht, erste Autos von Hyundai (das war auch der Partner beim Start in den USA) anbieten. Es gibt neue Autos und gebrauchte Autos und ganz neue Modelle wie der Ioniq 3 sind dabei.

Amazon fungiert also in erster Linie als Zwischenhändler, will aber seine Macht auf dem Markt nutzen, um eine kleine Provision einzukassieren und sich so noch ein weiteres Standbein aufzubauen. Vor allem für Auto-Plattformen kommt damit ein sehr großer und mächtiger Konkurrent, der Platzhirschen gefährlich werden will.

Zu Deutschland hat man sich weiterhin nicht geäußert, aber es deutete sich an, dass Amazon in den größten Märkten in Europa mit Autos vertreten sein möchte. Ich würde im Laufe des Jahres durchaus mit einem Einstieg bei uns rechnen.

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