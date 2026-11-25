Die Deutsche Bahn verkauft ab dem 7. Dezember auch FlixTrain-Tickets über den DB Navigator und bahn.de.

Die beiden Konkurrenten haben dafür eine Vertriebsvereinbarung geschlossen. Buchbar sind zunächst FlixTrain-Fahrten ab dem 13. Dezember 2026. Bislang wurden die Verbindungen des Wettbewerbers in der DB-Auskunft zwar angezeigt, Fahrkarten ließen sich dort aber nicht direkt kaufen.

Das ändert sich nun. Besonders interessant ist dabei, dass Reisende künftig auch Verbindungen beider Anbieter kombinieren und die entsprechenden Tickets in einem einzigen Buchungsvorgang erwerben können.

DB Navigator ermöglicht kombinierte Buchungen mit FlixTrain

Wer beispielsweise einen Teil seiner Reise mit der Deutschen Bahn und einen weiteren Abschnitt mit FlixTrain zurücklegen möchte, kann die benötigten Fahrkarten künftig gemeinsam buchen. Das erspart den Wechsel zwischen verschiedenen Buchungsplattformen.

Die wichtigsten Eckdaten der Kooperation:

Ab 7. Dezember 2026 sind FlixTrain-Tickets über bahn.de und den DB Navigator erhältlich.

Die Buchung gilt für FlixTrain-Fahrten ab dem 13. Dezember 2026.

DB- und FlixTrain-Verbindungen lassen sich innerhalb eines Buchungsvorgangs kombinieren.

An der eigentlichen Konkurrenz zwischen den Unternehmen ändert sich nichts. Beide Anbieter bestimmen ihre Fahrpläne, Preise und Angebote weiterhin unabhängig voneinander.

Eine wichtige Frage bleibt allerdings offen: Welche Fahrgastrechte und Anschlussregelungen bei kombinierten Reisen konkret gelten, geht aus der Ankündigung nicht hervor. Eine gemeinsame Buchung bedeutet schließlich nicht automatisch, dass bei einem verpassten Anschluss dieselben Bedingungen wie bei einem durchgehenden Ticket gelten.

Gemeinsamer Ticketvertrieb soll weiter wachsen

Technisch verweist die Deutsche Bahn auf den europäischen Ticketstandard OSDM, der den Vertrieb von Fahrkarten verschiedener Bahnanbieter vereinfachen soll. Über ihre digitalen Vertriebskanäle sind laut DB bereits mehr als 10.000 zusätzliche internationale Reiseziele buchbar.

Mit FlixTrain wird dieses Prinzip nun auch innerhalb Deutschlands ausgebaut. Für Reisende ist vor allem entscheidend, dass die bislang getrennten Buchungswege zusammenwachsen. Bei der Frage, was bei Verspätungen und verpassten Anschlüssen passiert, wäre allerdings noch etwas mehr Klarheit wünschenswert.

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